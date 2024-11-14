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Олег Матыцин: «Целесообразность и актуальность выдвижения Дегтярева на пост главы ОКР не вызывает сомнений»

Олег Матыцин заявил, что целесообразность выдвижения министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост главы ОКР вопросов не вызывает. 

«Тема объединения постов министра спорта и главы Олимпийского комитета России — решение олимпийского собрания. Но целесообразность и актуальность этого вопроса сомнений не вызывает.

С моей точки зрения, важно понять и определить взаимодействие этих двух организаций с общественными спортивными федерациями, с международными федерациями по видам спорта. Формат деятельности должен быть открытым.

Мое мнение, что изменения должны делаться с учетом мнения всех субъектов физической культуры, всех наших регионов, — сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту РФ Олег Матыцин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
ОКР
logoОлег Матыцин
Министерство спорта России
logoМатч ТВ
logoМихаил Дегтярев
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