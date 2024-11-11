Мария Захарова назвала журналиста Зеппельта лгуном, паразитирующим на одной теме.

«Немецкое издание Berliner Zeitung опубликовало сообщение о том, что журналист Хайо Зеппельт подписал отказ от распространения ложных заявлений. Тот самый Зеппельт, который сделал смыслом своего существования поливание грязью российского спорта.

Что же это за ложные сведения такие на этот раз? По классике: публичные бездоказательные обвинения на немецком телеканале ARD в адрес Международной федерации фехтования и лично ее президента Алишера Усманова в том, что в этой структуре якобы функционирует «система подкупа судей». Его заявления были сделаны во время Олимпиады в Париже.

Сейчас вы этот репортаж в сети не найдете, потому что он был удален. Эта ложь была настолько вопиющей, что сам репортаж через месяц после выхода в эфир был запрещен Земельным судом Гамбурга со штрафом в 250 000 евро. А холдинг ARD был вынужден публично заявить «о признании судебного запрета суда Гамбурга» и об «отказе от всех прав на его оспаривание».

Но если телеканал влажные фантазии Зеппельта признал ложью буквально в течение месяца, то сам Зеппельт упорствовал до ноября. Только сейчас он признал, что публично лгал в эфире немецкого телеканала.

Причину можно найти в документах разбирательства: «Ложность инсинуаций, сделанных господином Зеппельтом в эфире ARD, была настолько очевидна, что в итоге этот журналист и его вещатель приняли единственно верное для себя решение. Вещатель — признать судебный запрет, а Зеппельт – подписать письмо о прекращении противоправных действий. Тому, кто не способен представить доказательств своей клевете, не остается ничего иного, кроме как признать, что его целью никогда не была честная и обоснованная журналистика. На самом деле он хотел лишь дискредитировать Международную федерацию фехтования, ее президента Алишера Усманова и всех представителей этого вида спорта».

Вообще лгун Хайо Зеппельт – весьма колоритный персонаж даже для крайне специфического медиаландшафта Германии.

С 1997 года он паразитирует на одной-единственной теме, которая и сделала ему имя, – проблеме допинга в спорте.

Когда чернушные сюжеты о допинге в Восточной Германии изжили себя, он с удовольствием переключился на русских: снимает фильмы, участвует в судах — всеми способами дискредитирует российский спорт. В антироссийских «начинаниях» его, кстати, активно поддерживали немецкие власти, в то же самое время без зазрения совести нарушавшие права российских журналистов.

На этот раз он работал по заказу представителей американских фехтовальщиков. Только вот теперь его ложь оказалась настолько безумной, что ее опровергли даже и в США, и в ФРГ. Очередь признаваться в собственном циничном вранье, наконец, дошла и до самого клеветника.

Это все, что вам нужно знать о «честном» спорте и «честной» немецкой журналистике. Кстати, что там с немецким союзом журналистов, который боролся с RT, обвиняя российских журналистов во вранье? Просим к микрофону», – написала официальный представитель МИД РФ.

Хайо Зеппельт признал недостоверность утверждений о том, что Усманов создал «систему подкупа судей» в международном фехтовании