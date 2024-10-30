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Мария Захарова: «С ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушение всех норм международного права, предстоит разобраться»

Мария Захарова заявила, что президент МОК Бах политизировал олимпийское движение.

Ранее Томас Бах, комментируя отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), заявил, что ОКР «нарушил олимпийскую хартию, занимаясь деятельностью на территории Украины». 

«С ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушение всех норм международного права, предстоит разобраться.

Россия в ходе СВО пришла на помощь мирным людям после антиконституционного переворота на Украине, беря под защиту мирных жителей и жертвуя собственным комфортом ради истины, мира и справедливости», – сказала официальный представитель МИД РФ. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoМОК
ОКР
logoТомас Бах
Политика
Мария Захарова
ТАСС
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