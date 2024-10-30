Мария Захарова заявила, что президент МОК Бах политизировал олимпийское движение.

Ранее Томас Бах, комментируя отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), заявил , что ОКР «нарушил олимпийскую хартию, занимаясь деятельностью на территории Украины».

«С ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушение всех норм международного права, предстоит разобраться.

Россия в ходе СВО пришла на помощь мирным людям после антиконституционного переворота на Украине, беря под защиту мирных жителей и жертвуя собственным комфортом ради истины, мира и справедливости», – сказала официальный представитель МИД РФ.