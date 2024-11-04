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Дегтярев поздравил с Днем народного единства: «Сила России – в сплоченности и поддержке друг друга. Спорт – яркий пример единства и силы»

Михаил Дегтярев назвал спорт примером единства и силы России.

4 ноября в стране отмечается День народного единства.

«Дорогие друзья, поздравляю всех с Днем народного единства! Этот праздник напоминает нам о том, что сила России – в сплоченности и поддержке друг друга. Сегодня, как и столетия назад, мы все – единый народ, который преодолевает любые испытания, сохраняя веру в будущее и уважение к нашей истории.

Спорт – это яркий пример единства и силы. Когда мы болеем за наших спортсменов, поддерживаем их в их стремлении к победе, мы чувствуем себя одной командой, гордой за нашу страну. А когда сами занимаемся спортом и физкультурой, независимо от возраста и профессии, то вносим свой вклад в будущее России, в развитие сильного и здорового общества.

Пусть этот день напомнит всем нам, что только вместе мы сможем достигать великих целей. С праздником, с Днем народного единства!» – написал министр спорта РФ Дегтярев в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
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