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Андрей Кириленко: «Сейчас я немного потерял нить, для чего существует ОКР. Думаю, не только мне, а всем хочется понимания, куда мы будем двигаться»

Андрей Кириленко заявил, что не совсем понимает нынешние функции ОКР.

Президент Российской федерации баскетбола ответил, в частности, на вопрос о том, поддержит ли кандидатуру Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Конечно, мы все поддержим. Проблематика в другом. Сейчас я не понимаю, в каком состоянии ОКР, потому что мы отстранены от международного спорта. То есть не до конца понимаю, какой функционал будет у комитета.

Если раньше действительно у него была огромная функция, подготовка к летним и зимним Олимпийским играм, постоянный процесс, то сейчас я немного потерял нить, для чего вообще существует ОКР, так как мы вне олимпийского движения. Думаю, не только мне, а всем хочется понимания, куда мы будем двигаться», – ответил Кириленко.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoАндрей Кириленко
ОКР
logoСоветский спорт
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
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