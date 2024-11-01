Дегтярев снова подтягивается! Этого не хватит для серебряного значка ГТО, к технике тоже вопросы
Министр спорта Михаил Дегтярев похвастал физической силой – в рабочей поездке по Краснодарскому краю подтянулся пять раз на перекладине.
«Министр спорта РФ в отличной форме», – в пояснении к видео, размещенном в официальном аккаунте Минспорта Краснодарского края определенная доля преувеличения.
Понятно, что для министра пять подтягиваний в одном подходе – прогресс, ведь 4 года назад при посещении лицея в Хабаровском крае он ограничился одним подтягиванием.
Но есть нюансы.
1. Обращать внимание на форму, пожалуй, не стоит.
Министр снова взялся за спортивные упражнения в протокольном дресс-коде (рубашка, галстук, брюки), но есть ли смысл переодеваться ради пяти подтягиваний – большой вопрос. Да, это неудобно, но, судя по видео, не главный ограничитель в количестве повторений.
2. Дегтяреву 43 года – это 12-я возрастная ступень во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (40-44 года).
В этом комплексе подтягивание – обязательное испытание для мужчин, а ради получения золотого значка в 43 года необходимо делать 10 подтягиваний. Пяти не хватит и для серебра (нужно не меньше семи), поэтому подход Дегтярева мог бы претендовать только на бронзовый значок – при выполнении остальных тестов, разумеется.
3. Но и здесь могли возникнуть вопросы – к технике выполнения. Комплекс ГТО предъявляет к упражнению следующие требования:
«Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни вместе. Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 1 секунды.
Испытание выполняется на максимальное количество раз, доступное участнику. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи вслух».
Есть ощущение, что в двух последних подтягиваниях подбородок министра находился в зоне риска, но если не придираться, то пока все нормально.
4. Последний важный момент – ошибки, при наличии которых по нормам ГТО испытание не засчитывается. Вот они:
● нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук, согнутые в локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги, перекрещенные ноги);
● нарушение техники выполнения испытания;
● подбородок тестируемого ниже уровня грифа перекладины;
● фиксация исходного положения менее чем на 1 секунду;
● подтягивание рывками или с использованием маха ногами (туловищем);
● явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук.
Кажется, министру стоит поработать над техникой, чтобы не возникало вопросов к стилю – считать ли неравномерное сгибание рук явно видимым, движения ногами – махом, а подъемы – рывками.
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Фото: /скриншот с видео