Светлана Журова: «Усманов искренне любит фехтование и делает очень много для этого вида спорта. Верю, что он победит на выборах президента FIE»

Светлана Журова высоко оценила заслуги Алишера Усманова в фехтовании.

Бизнесмен выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной федерации фехтования (FIE ). Он руководил организацией с 2008 года, но в марте 2022-го добровольно приостановил исполнение обязанностей в связи с санкциями Евросоюза.

«Верю, что он победит на выборах, потому что он уже был президентом международной федерации, и это был хороший период для них. Людям есть с чем сравнить. Тем более это не просто так, что его согласовали и выдвинули. Понимаете, вряд ли кто-то будет выдвигаться, не имея оснований на победу. Никто не хочет быть лишний раз публично порицаемым, особенно это не нужно такому человеку, как Усманов.

Он действительно искренне любит этот вид спорта и делает очень много для фехтования. В этом отношении у него очень большие шансы, это правда. У него большая поддержка», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

Конгресс FIE пройдет 30 ноября в Ташкенте.