Светлана Журова: «Усманов искренне любит фехтование и делает очень много для этого вида спорта. Верю, что он победит на выборах президента FIE»
Бизнесмен выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной федерации фехтования (FIE). Он руководил организацией с 2008 года, но в марте 2022-го добровольно приостановил исполнение обязанностей в связи с санкциями Евросоюза.
«Верю, что он победит на выборах, потому что он уже был президентом международной федерации, и это был хороший период для них. Людям есть с чем сравнить. Тем более это не просто так, что его согласовали и выдвинули. Понимаете, вряд ли кто-то будет выдвигаться, не имея оснований на победу. Никто не хочет быть лишний раз публично порицаемым, особенно это не нужно такому человеку, как Усманов.
Он действительно искренне любит этот вид спорта и делает очень много для фехтования. В этом отношении у него очень большие шансы, это правда. У него большая поддержка», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Конгресс FIE пройдет 30 ноября в Ташкенте.
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