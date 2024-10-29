Алишер Усманов: «Расцениваю поддержку моей кандидатуры на выборы президента FIE более чем ста федерациями как знак доверия»
Бизнесмен выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной федерации фехтования (FIE). Он руководил FIE с 2008 года, но 1 марта 2022-го добровольно приостановил исполнение обязанностей в связи с санкциями Евросоюза.
Выборы главы FIE состоятся 30 ноября на конгрессе организации в Ташкенте. Временным президентом федерации является представитель Греции Эммануэль Кациадакис. Вторым кандидатом является швед Отто Дракенберг.
«Расцениваю выдвижение и поддержку моей кандидатуры на выборы президента Международной федерации фехтования (FIE) более чем ста национальными федерациями мира как знак доверия и признания достижений международного фехтования за предыдущие 15 лет.
Я благодарю каждую из 103 федераций, а также спортивных руководителей, поддержавших меня, за добрые слова в мой адрес.
Вместе с тем процедура выборов президента FIE регламентирована уставом организации, и необходимо дождаться конгресса Международной федерации фехтования, который состоится в конце ноября в Ташкенте.
Я, как и прежде, привержен своему любимому виду спорта и желаю международному фехтовальному сообществу дальнейших успехов и спортивных побед», – цитирует заявление Алишера Усманова ТАСС.
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