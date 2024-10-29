Алишер Усманов: «Расцениваю поддержку моей кандидатуры на выборы президента FIE более чем ста федерациями как знак доверия»

Усманов поблагодарил федерации, которые поддержали его выдвижение на пост главы FIE.

Бизнесмен выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной федерации фехтования (FIE). Он руководил FIE с 2008 года, но 1 марта 2022-го добровольно приостановил исполнение обязанностей в связи с санкциями Евросоюза.

Выборы главы FIE состоятся 30 ноября на конгрессе организации в Ташкенте. Временным президентом федерации является представитель Греции Эммануэль Кациадакис. Вторым кандидатом является швед Отто Дракенберг.

«Расцениваю выдвижение и поддержку моей кандидатуры на выборы президента Международной федерации фехтования (FIE) более чем ста национальными федерациями мира как знак доверия и признания достижений международного фехтования за предыдущие 15 лет.

Я благодарю каждую из 103 федераций, а также спортивных руководителей, поддержавших меня, за добрые слова в мой адрес.

Вместе с тем процедура выборов президента FIE регламентирована уставом организации, и необходимо дождаться конгресса Международной федерации фехтования, который состоится в конце ноября в Ташкенте.

Я, как и прежде, привержен своему любимому виду спорта и желаю международному фехтовальному сообществу дальнейших успехов и спортивных побед», – цитирует заявление Алишера Усманова ТАСС.