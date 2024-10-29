Софья Великая: «Я готова фехтовать бесконечно, зная, что есть такие люди в нашем спорте, как Усманов»
Софья Великая поддержала выдвижение Алишера Усманова на пост главы FIE.
Бизнесмен выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной федерации фехтования (FIE). Он руководил FIE с 2008 года, но 1 марта 2022-го добровольно приостановил исполнение обязанностей в связи с санкциями Евросоюза.
«Я очень рада, что Алишер Бурханович Усманов претендует на пост главы FIE. Очень здорово, что его избрание поддерживает огромное количество стран в мире. Это поможет нашему возвращению на международные соревнования.
Я готова фехтовать бесконечно, зная, что есть такие люди в нашем спорте, как Усманов, ведь он за честную игру, честную конкуренцию.
Я верю, что у российского фехтования прекрасные перспективы на международной арене», — сказала двукратная олимпийская чемпионка в команде Великая.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
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