Софья Великая: «Я готова фехтовать бесконечно, зная, что есть такие люди в нашем спорте, как Усманов»

Софья Великая поддержала выдвижение Алишера Усманова на пост главы FIE.

Бизнесмен выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной федерации фехтования (FIE). Он руководил FIE с 2008 года, но 1 марта 2022-го добровольно приостановил исполнение обязанностей в связи с санкциями Евросоюза.

«Я очень рада, что Алишер Бурханович Усманов претендует на пост главы FIE. Очень здорово, что его избрание поддерживает огромное количество стран в мире. Это поможет нашему возвращению на международные соревнования.

Я готова фехтовать бесконечно, зная, что есть такие люди в нашем спорте, как Усманов, ведь он за честную игру, честную конкуренцию.

Я верю, что у российского фехтования прекрасные перспективы на международной арене», — сказала двукратная олимпийская чемпионка в команде Великая.