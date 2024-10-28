Усманов стал кандидатом на пост главы Международной федерации фехтования. Он возглавлял FIE с 2008-го по 2022 год
Усманов стал кандидатом на пост главы Международной федерации фехтования (FIE).
Об этом сообщила пресс-служба организации.
Кандидатуру Алишера Усманова поддерживают федерации фехтования более чем 100 стран. Его единственный соперник – швед Отто Дракенберг.
Бизнесмен руководил FIE с 2008 года. 1 марта 2022 года он добровольно приостановил исполнение обязанностей главы федерации в связи с санкциями Евросоюза.
В октябре этого года Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD – журналист Хайо Зеппельт обвинял его в создании системы «подкупа судей» в фехтовании. Телеканал признал недостоверность этих сведений.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: пресс-релиз FIE
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