Ильгар Мамедов: «Мировая общественность ждет возвращения Усманова, как единственного лидера FIE, который очень много сделал для фехтования»

Общественность ждет возвращения Алишера Усманова на пост главы FIE.

Такое мнение высказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Бизнесмен Алишер Усманов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной федерации фехтования (FIE). Он руководил FIE с 2008 года, но 1 марта 2022-го добровольно приостановил исполнение обязанностей в связи с санкциями Евросоюза.

«Кандидатуру Усманова на пост президента выдвинула Федерация фехтования России и еще более 100 стран-членов FIE, думаю, этой цифрой все сказано.

В состав FIE входит 156 стран, более 100 из них выдвигают Алишера Бурхановича, лидера мирового фехтования, на этот пост. Мировая общественность уже несколько лет ждет его возвращения, как единственного лидера FIE, который очень много сделал для фехтования за 16 лет», – сказал Мамедов.

Вторым кандидатом на пост президента FIE является Отто Дракенберг, которого поддержала только Швеция.