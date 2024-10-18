Матыцин о Дегтяреве: «Надеюсь, что совмещение должностей министерства и ОКР в одном лице позволит консолидировать спортивную общественность»

Олег Матыцин высказался о возможном назначении Дегтярева на пост главы ОКР.

– Кандидатуру Михаила Дегтярева на выдвижение на пост главы ОКР поддержал президент страны. Как относитесь к такому решению?

– Отношусь с уважением к решению президента. Была принята и рекомендована кандидатура министра спорта. Модель для нашей страны не новая. Как подчеркнул президент, самостоятельность ОКР должна быть сохранена как члена Международного олимпийского комитета.

Задачи, которые решал до сегодняшнего дня ОКР, остаются актуальными. Это олимпийское образование, максимальное содействие государству в реализации политики обеспечения достижения стратегических целей по развитию массового и детско‑юношеского спорта.

Надеюсь, что такое совмещение должностей министерства и ОКР в одном лице позволит консолидировать спортивную общественность, позволит, самое главное, решить задачу управления отраслью максимально эффективно.

Это сейчас будет предполагать внесение изменений в федеральное законодательство, подзаконные акты, что является уже задачей Государственной думы. Мы будем максимально внимательно готовить все эти документы.

Вчера на заседании госсовета я уже сказал, что создан экспертный совет, куда войдут специалисты отрасли, представители общественных организаций, регионов, чтобы обеспечить максимально качественную подготовку нормативных документов. Они являются основной реализации решений, – сказал экс-министр спорта РФ.

«Задача наших руководителей спортивных федераций – информационно обеспечить и правильно сформулировать решения. Задача министерства спорта и олимпийского комитета – правильно выстроить диалог и правильно позиционировать это решение, ни в коей мере не нарушая целостность олимпийского движения.

При этом такая модель не является уникальной для международного олимпийского движения. Мы знаем, что в Китае и, насколько мне не изменяет память, в Саудовской Аравии есть совмещение должностей. Каждая национальная система и каждая страна определяет свою политическую и управленческую структуру.

При этом президент России неоднократно подчеркнул, что мы с уважением относимся к Олимпийской хартии. И я надеюсь, что эта целостность не будет нарушена», – добавил Матыцин .