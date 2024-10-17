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Михаил Дегтярев: «Возвращение в олимпийское движение, восстановление в правах всех наших спортсменов – это тот курс, с которого мы не сойдем»

Михаил Дегтярев заявил, что готов совмещать свой пост с деятельностью главы ОКР.

Дегтярев – действующий министр спорта. Сегодня его кандидатуру предложили выдвинуть на пост главы Олимпийского комитета России, президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу. 

«Возвращение в олимпийское движение, сообразно вкладу российского спорта и советского спорта в международное олимпийское движение. И восстановление в правах всех наших спортсменов, это однозначно тот курс, с которого мы не сойдем.

Соблюдение Олимпийской хартии, разделение олимпийских ценностей, это наша основная задача. Есть все основания говорить о том, что к диалогу готовы, и у нас много контактов, в том числе и с членами МОК, неофициальные», – сказал Дегтярев. 

«Никакого объединения [Минспорта и ОКР] не предвидится. Автономность олимпийского комитета должна быть. Я могу занять должность, если на выборах окажет доверие олимпийская семья и с разрешения президента», – приводит слова Дегтярева ТАСС. 

«Я юрист по второму образованию и как министр и член правительства должен испросить разрешения для выдвижения на тот или иной выборный пост некоммерческой организации.

Исполком назначен на 7 ноября, я, в принципе, готов испросить разрешения президента баллотироваться, а там уже Олимпийское собрание.

Мы должны понимать, что национальный олимпийский комитет – это самоуправляемая некоммерческая организация. Совмещение возможно, один человек на два кресла на некоммерческой основе – это абсолютно рабочая схема», – отметил министр спорта РФ. 

Передел спорта в России: Минспорт забирает контроль над миллиардами от букмекеров 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoВладимир Путин
ОКР
Министерство спорта России
Политика
logoМихаил Дегтярев
ТАСС
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