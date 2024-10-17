Михаил Дегтярев: «Возвращение в олимпийское движение, восстановление в правах всех наших спортсменов – это тот курс, с которого мы не сойдем»
Дегтярев – действующий министр спорта. Сегодня его кандидатуру предложили выдвинуть на пост главы Олимпийского комитета России, президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу.
«Возвращение в олимпийское движение, сообразно вкладу российского спорта и советского спорта в международное олимпийское движение. И восстановление в правах всех наших спортсменов, это однозначно тот курс, с которого мы не сойдем.
Соблюдение Олимпийской хартии, разделение олимпийских ценностей, это наша основная задача. Есть все основания говорить о том, что к диалогу готовы, и у нас много контактов, в том числе и с членами МОК, неофициальные», – сказал Дегтярев.
«Никакого объединения [Минспорта и ОКР] не предвидится. Автономность олимпийского комитета должна быть. Я могу занять должность, если на выборах окажет доверие олимпийская семья и с разрешения президента», – приводит слова Дегтярева ТАСС.
«Я юрист по второму образованию и как министр и член правительства должен испросить разрешения для выдвижения на тот или иной выборный пост некоммерческой организации.
Исполком назначен на 7 ноября, я, в принципе, готов испросить разрешения президента баллотироваться, а там уже Олимпийское собрание.
Мы должны понимать, что национальный олимпийский комитет – это самоуправляемая некоммерческая организация. Совмещение возможно, один человек на два кресла на некоммерческой основе – это абсолютно рабочая схема», – отметил министр спорта РФ.
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