Дмитрий Песков: «Работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета, ОКР фактически утратил связь с олимпийским движением»
Пресс-секретарь президента РФ высказался о работе Позднякова на посту главы ОКР.
Накануне Станислав Поздняков объявил об уходе в отставку с поста президента комитета.
Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях возглавлял ОКР с мая 2018 года, в декабре 2022 года он был переизбран на новый четырехлетний срок.
«Безусловно, работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета, собственно, Олимпийский комитет фактически утратил связь с олимпийским движением, Международным олимпийским комитетом», – сказал Песков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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