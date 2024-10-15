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Фетисов об отставке Позднякова: «С таких постов обычно не уходят – успехи при нем были. Странно звучит, не очень понятно»

Вячеслав Фетисов прокомментировал отставку Станислава Позднякова.

Функционер покинул пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Он руководил олимпийским комитетом с 2018 года.

«Не знаю, что сказать. С таких постов обычно не уходят.

В непростое время ему выпало президентство ОКР для неопытного чиновника на тот момент. Я не участвовал в его работе, не следил, но при нем успехи были.

Не мне оценивать его работу, но он старался делать ее хорошо. Он спортсмен, многократный олимпийский чемпион. Вырастил дочь олимпийской чемпионкой.

Для меня странно звучит, что четырехкратный олимпийский чемпион слагает полномочия. Не очень понятно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
logoВячеслав Фетисов
logoСтанислав Поздняков
ОКР
Политика
Р-Спорт
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