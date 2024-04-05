Дмитрий Песков: «Исходим из того, что уже было сказано президентом – спортсмены и федерации сами принимают решение об участии в Олимпиаде»

Российские спортсмены сами принимают решение, участвовать ли в Олимпиаде-2024.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал россиян, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, «командой иноагентов».

«Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх», – сказал Песков.

Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов» за готовность ехать на Олимпиаду. Согласны?