Дмитрий Песков: «Исходим из того, что уже было сказано президентом – спортсмены и федерации сами принимают решение об участии в Олимпиаде»

Теги Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Дмитрий Песков Политика Легкая атлетика

Российские спортсмены сами принимают решение, участвовать ли в Олимпиаде-2024.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал россиян, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, «командой иноагентов».

«Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх», – сказал Песков. 

Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов» за готовность ехать на Олимпиаду. Согласны?

Опрос

Если теннисисты поедут на Олимпиаду, они – команда иноагентов?
2988 голосов
Да
12%
Станислав Поздняков
Нет
88%
Дмитрий Губерниев

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4 комментария
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А прокомментировать слова коллеги он не хочет?? Или они по принципу хороший/плохой полицейский😅
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Но у нас длинные руки...
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Не может официально правительство запретить участие или объявить бойкот Олимпиаде - будет бан на 2 олимпийских цикла от МОК.
Поэтому от Пескова - Федерации принимают решения сами.
А потом вступают в действие Поздняков, Винер, Журова и остальная свора, которая всячески унижает желающих поехать на ОИ с целью заставить не ехать.
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Чтоб тебе оторвали голову, или ехать на дачу?😏
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