Дмитрий Песков: «Исходим из того, что уже было сказано президентом – спортсмены и федерации сами принимают решение об участии в Олимпиаде»
Российские спортсмены сами принимают решение, участвовать ли в Олимпиаде-2024.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал россиян, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, «командой иноагентов».
«Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх», – сказал Песков.
Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов» за готовность ехать на Олимпиаду. Согласны?
Поэтому от Пескова - Федерации принимают решения сами.
А потом вступают в действие Поздняков, Винер, Журова и остальная свора, которая всячески унижает желающих поехать на ОИ с целью заставить не ехать.