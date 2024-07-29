Мамедов о поведении украинки Харлан: «Думаю, это связано с тараканами в голове. Сами не знают, чего хотят – мнение у них меняется каждый день»

Теги Ильгар Мамедов сборная Украины жен FIE ФФР Олимпиада-2024 Ольга Харлан Анна Башта Спорт-Экспресс Р-Спорт Анна Смирнова Фехтование

В Федерации фехтования России назвали цирком ситуацию с украинкой Ольгой Харлан.

Сегодня на Олимпиаде в Париже Харлан обнялась с выступающей за Азербайджан Анной Баштой, которая является уроженкой Тольятти и ранее представляла Россию.

В прошлом году Харлан отказывалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

«Это цирк. Помню, на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) в Лозанне осенью 2022 года Харлан и Башта сидели вместе, мило беседовали. Я тогда подошел к Ольге и спросил, не страшно ли ей, что их сейчас сфотографируют и у нее из-за этого будут проблемы. Она ответила, что Анна ведь из Азербайджана, а вот неприятности могут быть из-за того, что я подошел к ней.

У меня это вызвало смех, ведь на самом деле это я родился в Баку, а Башта просто имеет спортивное гражданство. Ничего, посмеялись, такой вот цирк получился», – сказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов, которого цитирует «Р-Спорт».

Также глава ФФР указал на «тараканов в голове» у Харлан.

«Думаю, это связано с тараканами в ее голове, которые сжирают ее мозг, больше ни с чем. Естественно, это все бред. Они сами не знают, чего хотят, так как мнение у них меняется каждый день», – цитирует Мамедова «СЭ».

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32 комментария
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Выкормыш и ставленник толстенького гражданина Усманова то ли прикидывается непонимающим, то ли по умственной слабости действительно не понимает, что поступок Харлан означает, что она совершенно ничего не имеет против русских и/или россиян. Но в силу определенных причин она не желает иметь ничего общего с теми, кто на соревнованиях представляет Россию как государство. Уверен, что разницу легко поймет каждый, у кого айкью выше 68. Поэтому выражаю свое самое искреннее сочувствие гражданину Мамедову. А может быть его, напротив, надо поздравить с таким прискорбным айкью?
+68
-33
+35
Российских чиновников куда не целуй - всюду дупа. Не здороваются - они недовольны, здороваются - тоже истерику устраивают.
+14
-7
+7
Ответ Кукушкин
Выкормыш и ставленник толстенького гражданина Усманова то ли прикидывается непонимающим, то ли по умственной слабости действительно не понимает, что поступок Харлан означает, что она совершенно ничего не имеет против русских и/или россиян. Но в силу определенных причин она не желает иметь ничего общего с теми, кто на соревнованиях представляет Россию как государство. Уверен, что разницу легко поймет каждый, у кого айкью выше 68. Поэтому выражаю свое самое искреннее сочувствие гражданину Мамедову. А может быть его, напротив, надо поздравить с таким прискорбным айкью?
база, сча боты налетят
+11
-7
+4
Харлан не только обнимается с русской азербайджанкой, но и разговаривала с азербайджанским россиянином. Куда смотрит министр обороны?
+12
-8
+4
Она ж ему все объяснила. Или он со всеми женщинами так - они его тактично посылают, а он как джигит не может просто принять отказ и начинает рассказывать про тараканов, не знает чего хочет и т.д. Мужык!
+7
-3
+4
Ответ Ковид 07.10.52
Мы были сырьевым придатком запада, а теперь Китая и это меня больше беспокоит, чем чужая страна. и это по вашему мнению колония, а по их- под защитой нато.
Чел, третий год войны идёт, а ты все ещё про придатки и бензоколонки. Печальные необучаемость и нежелание вылезти из манямирка.
Ну и защита уровня "вы нам Тарасов, а мы вам боеприпасов" вызывает закономерную реакцию в виде бусификации и заплывов через Тису
+3
-1
+2
Это у тебя тараканы в голове, Мамедов....
+17
-15
+2
Ответ Кукушкин
Выкормыш и ставленник толстенького гражданина Усманова то ли прикидывается непонимающим, то ли по умственной слабости действительно не понимает, что поступок Харлан означает, что она совершенно ничего не имеет против русских и/или россиян. Но в силу определенных причин она не желает иметь ничего общего с теми, кто на соревнованиях представляет Россию как государство. Уверен, что разницу легко поймет каждый, у кого айкью выше 68. Поэтому выражаю свое самое искреннее сочувствие гражданину Мамедову. А может быть его, напротив, надо поздравить с таким прискорбным айкью?
Забавно, то есть она не имеет не чего против россиян но имеет против россиян которые выступают за Россию, но то есть таких же россиян) и такое как ты нам еще рассказывает за ай-кью 😁 ну судя по событиям такие как ты перевёртыши будут появляться чаще)
+2
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+2
Когда команда не выступает, остаётся только комментировать действия других спортсменов.
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+1
Ответ Кукушкин
Выкормыш и ставленник толстенького гражданина Усманова то ли прикидывается непонимающим, то ли по умственной слабости действительно не понимает, что поступок Харлан означает, что она совершенно ничего не имеет против русских и/или россиян. Но в силу определенных причин она не желает иметь ничего общего с теми, кто на соревнованиях представляет Россию как государство. Уверен, что разницу легко поймет каждый, у кого айкью выше 68. Поэтому выражаю свое самое искреннее сочувствие гражданину Мамедову. А может быть его, напротив, надо поздравить с таким прискорбным айкью?
Нормально у него все айкью, просто должность заставляет говорить то, за что не снимут.
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Харлан проиграла в полуфинале - и это правильно, справедливо.
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Красные придут - грабят, белые приду - и тоже грабят
+1
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Там не тараканы, там посерьёзнее проблема
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Поступил приказ сменить тренд на замирение. Так что с азербайджанскими русскими уже можно начать обниматься.
+18
-17
+1
Ответ Zubi
А у вас какой айкью??просто интересно
эх, кукушкин, кукушкин😢
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Ответ Shibosan
Российских чиновников куда не целуй - всюду дупа. Не здороваются - они недовольны, здороваются - тоже истерику устраивают.
Πρезиденτ ΡΦ пρинял ρешение о проведении первых летних Всемиρных игρ дρужбы в сентябре 2024 года в Москве [cообщение ΤΑCC 16 ноября, 11:57 обновлено 12:24] - почему президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов игнорирует это решение и никоим образом не содействует проведении первых летних Всемиρных игρ дρужбы, а только "языком чешет"❓🤔
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Ответ Кукушкин
Выкормыш и ставленник толстенького гражданина Усманова то ли прикидывается непонимающим, то ли по умственной слабости действительно не понимает, что поступок Харлан означает, что она совершенно ничего не имеет против русских и/или россиян. Но в силу определенных причин она не желает иметь ничего общего с теми, кто на соревнованиях представляет Россию как государство. Уверен, что разницу легко поймет каждый, у кого айкью выше 68. Поэтому выражаю свое самое искреннее сочувствие гражданину Мамедову. А может быть его, напротив, надо поздравить с таким прискорбным айкью?
То что сегодня в Одессе переименовали улицы Пушкина, Бунина, Паустовского, Жванецкого говорит о том, что власти не имеют ничего против русских/россиян, но не желают иметь ничего общего с теми кто представляет РИ как государство, СССР как государство, РФ как государство, ну короче у кого айкью выше 68, тот поймет.
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Ответ Kerghoodoo
Думаю, это, скорее, связано с тараканами, которые у власти на Украине
У каждого свои тараканы прикормленные.
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Мамбетов сам решил хайпануть на этом и рассказал историю из своей головы.
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Не жмет руку плохо, обнимается тоже плохо, что не сделай, все не то)
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мы же не смотрим это богопротивное шоу. откуда такие познания? мда
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