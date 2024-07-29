Мамедов о поведении украинки Харлан: «Думаю, это связано с тараканами в голове. Сами не знают, чего хотят – мнение у них меняется каждый день»

В Федерации фехтования России назвали цирком ситуацию с украинкой Ольгой Харлан.

Сегодня на Олимпиаде в Париже Харлан обнялась с выступающей за Азербайджан Анной Баштой, которая является уроженкой Тольятти и ранее представляла Россию.

В прошлом году Харлан отказывалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

«Это цирк. Помню, на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) в Лозанне осенью 2022 года Харлан и Башта сидели вместе, мило беседовали. Я тогда подошел к Ольге и спросил, не страшно ли ей, что их сейчас сфотографируют и у нее из-за этого будут проблемы. Она ответила, что Анна ведь из Азербайджана, а вот неприятности могут быть из-за того, что я подошел к ней.

У меня это вызвало смех, ведь на самом деле это я родился в Баку, а Башта просто имеет спортивное гражданство. Ничего, посмеялись, такой вот цирк получился», – сказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов, которого цитирует «Р-Спорт».

Также глава ФФР указал на «тараканов в голове» у Харлан.

«Думаю, это связано с тараканами в ее голове, которые сжирают ее мозг, больше ни с чем. Естественно, это все бред. Они сами не знают, чего хотят, так как мнение у них меняется каждый день», – цитирует Мамедова «СЭ».

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