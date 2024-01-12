Светлана Журова: «Бида не сможет квалифицироваться на Олимпиаду. Не думаю, что в сборной США кто-то уступит»

Теги Светлана Журова сборная России сборная США сборная США жен FIE Париж-2024 Сергей Бида Константин Лоханов Виолетта Бида (Храпина) Фехтование

Светлана Журова высказалась о желании фехтовальщика Сергея Биды выступать за США.

Сообщалось, что Сергей и его жена Виолетта, а также Константин Лоханов планируют получить американское гражданство, чтобы представлять США на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Планировать можно все что угодно. Даже если они дадут ему гражданство, международная федерация уже подтвердит его статус и все былые заслуги обнулятся.

Бида должен будет пройти все квалификационные соревнования. Он не сможет квалифицироваться на Олимпиаду. Не думаю, что в американской сборной кто-то уступит.

В Америке было много случаев, когда спортсмены получали квалификацию, но не проходили отбор и не ехали на Олимпиаду. Все это им нужно преодолеть.

Только если в целях пропаганды их отправят. Но американцы сами этому возмутятся. В таком случае подаются иски на федерацию. Просто так им место в сборной никто не уступит», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

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3 комментария
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Планировать можно все что угодно. Даже если они дадут ему гражданство, международная федерация уже подтвердит его статус и все былые заслуги обнулятся.

Только в нашей стране обнуление - это что-то прекрасное. Ну, вы меня понимаете
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В следующей новости Журова пожелает, чтобы Бида ногу сломал
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Никто и не знал про них ничего.
Но теперь Журова все расскажет. Каждый шаг
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