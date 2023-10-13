Глава Федерации фехтования России: «Те, кто нас отстраняет, с удовольствием будут выступать в Париже без нас»

Теги МОК сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов ФФР FIE Париж-2024 Политика Фехтование

Глава Федерации фехтования России рассказал, как относится к идее бойкота Олимпиады.

– Как вы относитесь к позиции бойкота ОИ? Надо было сразу от них отказываться? Или не отказываться вообще?

– Я считаю, что у государства должна быть позиция. На Западе делают вбросы в наше общество, и оно разделяется. А такого быть не должно. Нет единой позиции.

Спортивные советы новых регионов вроде еще в марте‑апреле постановлением правительства были интегрированы в российский спорт. То есть получается, полгода руководители спорта думали, что делать, что нет. Можно же было сразу решить. Для чего пауза? Чтобы пытаться понравиться тем? Да не понравимся мы им никогда. Тем более в тех видах спорта, где мы конкурентоспособны.

Нас вернул конгресс Международной федерации [фехтования] большинством голосов. Но исполком федерации ограничил участие, в исполкоме сидят наши прямые конкуренты. Но говорят, что придумали не они, а по рекомендации МОК. При этом наши спортсмены не участвуют, а дзюдоист стал чемпионом мира. Борец‑вольник – то же самое.

Международная федерация решает, что можно, что нельзя. Те, кто нас отстраняет, с удовольствием будут выступать в Париже без нас, – сказал Ильгар Мамедов.

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2 комментария

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sava k
Это так, ну и что?
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Rahym Hommadow
Почему ждали? Может надеялись доброе воли
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