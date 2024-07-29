Украинка Харлан обняла уроженку России Анну Башту на Олимпиаде в Париже

Теги сборная России жен видео сабля сборная Украины жен Ольга Харлан Анна Смирнова Фехтование

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан обняла уроженку Тольятти Анну Башту на Олимпиаде-2024 в Париже.

Это произошло в ходе 1/8 финала турнира саблисток. Башта с 2019 года представляет сборную Азербайджана, ранее выступала за Россию. В очной встрече украинка победила со счетом 15:6.

В прошлом году на чемпионате мире в Милане Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой.

ВИДЕО

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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81 комментарий
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она подумала, что Тольятти это Италия
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+139
Ответ Roman Shnel
Смотри как не побила , не плюнула, а обняла Фантастика !
Потому что Азербайджан представляет, поэтому и обняла)
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Ответ ДудьСдулся
В чём сенсация? Не жмут руки только россиянам.
Раньше это не останавливало не жать руки канадцам, грузинам, азербайджанцам, казахстанцам, которые родились в России. Или сербам, которые даже не родились в России
+45
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+40
Смотри как не побила , не плюнула, а обняла Фантастика !
+32
-8
+24
Ответ sfilatov13
она подумала, что Тольятти это Италия
Тольяттителли с нежным Сургутуни
+21
-1
+20
завтра на "Миротворце"?
+18
-4
+14
Это провал! Сейчас опять объясняться полгода
+13
-2
+11
Что еще раз доказывает, что все дело только в паспорте. Обняла бы и русскую из условного Уругвая
+10
0
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Придётся извиниться.
+10
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+8
Ответ заблокированному пользователю
Потому что Азербайджан представляет, поэтому и обняла)
Откуда вы повылазили? Что за наплыв новорегов "Иван Иванов_10362826"?
+9
-2
+7
Пожала, не пожала... да какая разница, жмет она кому-то руки или нет. Свою позицию она уже давно всем продемонстрировала, ясно и понятно. Вряд ли у нее что-то изменилось.
+6
0
+6
Ну всё, зашкварилась.!
Когда приедет, на костёр её сразу поставят.
Такая средневековая инквизиция и борьба с ведьмами.
+8
-2
+6
Чует чем пахнет 🤣 всем понятно чем сво закончится,начинает немного о будущем думать
+17
-11
+6
Ответ заблокированному пользователю
Потому что Азербайджан представляет, поэтому и обняла)
Что-то здесь https://www.sports.ru/tribuna/blogs/streamofconsciousness/3248821.html такая логика не работает
+7
-1
+6
Ответ Say Hello to the Robots
завтра на "Миротворце"?
под Волчанском
+7
-2
+5
Законченный заголовок должен выглядеть так: "Украинка Харлан обняла уроженку России Анну Башту на Олимпиаде в Париже и превратилась в тыкву")))
+10
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+4
Похоже, эта Харлан не в курсе, что обняла уроженку России. Имхо, НОК Украины без внимания это не оставит.
+6
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Это она ещё комментарии сего действия от своих соотечественников не получила…
+4
-1
+3
Походу просто не знала, за кого соперница выступала раньше
Теперь ей лучше пару дней в соц сети не заходить. А то ей там патриоты много комплиментов небось оставят
+4
-1
+3
Ответ заблокированному пользователю
Потому что Азербайджан представляет, поэтому и обняла)
Но до этого ведь представляла Россию.
+8
-5
+3
Ответ SP M
Законченный заголовок должен выглядеть так: "Украинка Харлан обняла уроженку России Анну Башту на Олимпиаде в Париже и превратилась в тыкву")))
В "редиску")
+3
0
+3
Это ещё просто никто не осудил. Через час жду поста о том как она извиняется перед всем тем парадом на открытии
+5
-3
+2
В чём сенсация?
Не жмут руки только россиянам.
+21
-19
+2
Ответ Diego 95
Комментарий скрыт
У нашего Е,горки глаз шибко зоркий. Одна беда смотрит не туда.
+2
0
+2
От любви до попадания на Миротворец одно объятие.
+3
-1
+2
Ответ Anderdogonly
И в чем сенсация? По мнению украинки - если попала на Олимпиаду - значит не поддерживал СВО.
Украинские спортсмены, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Париже, не будут приветствовать россиян. Соответствующей договоренности Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины достиг с международными спортивными федерациями. На Миротворец, минимум.
+3
-2
+1
Ответ )( Paris )(
Походу просто не знала, за кого соперница выступала раньше Теперь ей лучше пару дней в соц сети не заходить. А то ей там патриоты много комплиментов небось оставят
Конечно, "не знала") Это не теннис, где сотни играют в профессиональном туре и ты можешь встретиться с тем, о ком не слышал.
Все знала и общалась, поэтому и такое отношение в конце
+1
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оййййй, ну и ?....
+10
-9
+1
Акелла промахнулся!
+1
0
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ТЦК уже выехало)
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