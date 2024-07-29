Украинка Харлан обняла уроженку России Анну Башту на Олимпиаде в Париже

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан обняла уроженку Тольятти Анну Башту на Олимпиаде-2024 в Париже.

Это произошло в ходе 1/8 финала турнира саблисток. Башта с 2019 года представляет сборную Азербайджана, ранее выступала за Россию. В очной встрече украинка победила со счетом 15:6.

В прошлом году на чемпионате мире в Милане Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой.

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Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе