Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»

Михаил Мамиашвили высказался о рукопожатиях между россиянами и украинцами.

По словам Мамиашвили, Объединенный мир борьбы (UWW) не предлагал россиянам отказываться от рукопожатий с украинцами на чемпионате мира в Белграде.

«Никто к ребятам не подходил с таким вопросом, просто предупредили, чтобы реагировали адекватно.

Это вопрос остро встал перед Международным олимпийским комитетом (МОК) после эпизода с фехтовальщицами – наша девочка (россиянка Анна Смирнова – Sports.ru) традиционно сделала шаг навстречу сопернице (украинке Ольге Харлан) для рукопожатия, а та ее остановила оружием, затем была дисквалификация, а вслед за этим украинка чуть ли не персональное приглашение на Олимпиаду получает.

Но во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары, с рукопожатия начинались все баталии и ими же заканчивались, и не важно – побежден ты или выиграл.

Самое главное сейчас в другом – мы приехали в Белград выполнить нашу задачу, завоевать олимпийские лицензии. Две у нас уже есть, уверен, доберем еще. Соревнования только начались», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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