Ильгар Мамедов: «Не едем на Олимпиаду в связи с тем, что не собираемся делить спортсменов на правильных для Запада и неправильных»

Ильгар Мамедов объяснил, почему российские фехтовальщики не едут на Олимпиаду.

«Как известно, в Олимпийских играх мы не будем участвовать. Мы не едем туда в связи с тем, что у нас единая команда и делить спортсменов на правильных для Запада и неправильных мы не собираемся.

В этой связи я не хочу кого-то критиковать или осуждать. Мы сначала были отлучены от отбора, а потом от возможности завоевать лицензии на европейском континенте мы отказались», – сказал глава фехтования России.