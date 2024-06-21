Ильгар Мамедов: «Не едем на Олимпиаду в связи с тем, что не собираемся делить спортсменов на правильных для Запада и неправильных»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Париж-2024 Федерация фехтования России Фехтование

Ильгар Мамедов объяснил, почему российские фехтовальщики не едут на Олимпиаду.

«Как известно, в Олимпийских играх мы не будем участвовать. Мы не едем туда в связи с тем, что у нас единая команда и делить спортсменов на правильных для Запада и неправильных мы не собираемся.

В этой связи я не хочу кого-то критиковать или осуждать. Мы сначала были отлучены от отбора, а потом от возможности завоевать лицензии на европейском континенте мы отказались», – сказал глава Федерации фехтования России.

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