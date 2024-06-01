Ильгар Мамедов: «Если бы в 2028 году Олимпиада была не в Лос-Анджелесе, было бы больше иллюзий относительно того, что мы вернемся»

Ильгар Мамедов рассказал, верит ли в снятие санкций с россиян к Олимпиаде-2028.

«Если бы в 2028 году Олимпиада была не в , то было бы больше позитивных моментов и иллюзий относительно того, что мы вернемся. Судя по тому, что происходит сейчас, честно говоря, оптимизма мало.

Но вы и сами понимаете, что все может поменяться в любой момент. Как только там, где происходит эта ситуация [конфликт на Украине], все закончится, думаю, все нормализуется.

Мы должны ждать и ни в коем случае не предавать, потому что те, кто сейчас предаст, мягко говоря, будут ощущать себя неловко, когда все закончится. Не получится делать вид, что все хорошо, что просто так нужно было поступать. Перед каждым человек сейчас встает выбор – сделать правильно или неправильно», – сказал глава фехтования России.