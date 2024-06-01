Ильгар Мамедов: «Если бы в 2028 году Олимпиада была не в Лос-Анджелесе, было бы больше иллюзий относительно того, что мы вернемся»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Лос-Анджелес-2028 Федерация фехтования России Фехтование

Ильгар Мамедов рассказал, верит ли в снятие санкций с россиян к Олимпиаде-2028.

«Если бы в 2028 году Олимпиада была не в Лос-Анджелесе, то было бы больше позитивных моментов и иллюзий относительно того, что мы вернемся. Судя по тому, что происходит сейчас, честно говоря, оптимизма мало.

Но вы и сами понимаете, что все может поменяться в любой момент. Как только там, где происходит эта ситуация [конфликт на Украине], все закончится, думаю, все нормализуется.

Мы должны ждать и ни в коем случае не предавать, потому что те, кто сейчас предаст, мягко говоря, будут ощущать себя неловко, когда все закончится. Не получится делать вид, что все хорошо, что просто так нужно было поступать. Перед каждым человек сейчас встает выбор – сделать правильно или неправильно», – сказал глава Федерации фехтования России.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий