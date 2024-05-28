Мамедов о россиянах на ОИ-2024: «Не могу понять тех, кто едет без шансов на медаль. Зачем стремиться туда в таких нечеловеческих для нас условиях?»

Глава ФФР сравнил условия для россиян на Олимпиаде с расовой сегрегацией в США.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Россияне смогут выступить там в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Когда президент Франции открыто заявляет, что Россия – наш враг, когда мэр Парижа говорит, что не ждет даже нейтральных российских атлетов, то о чем тут говорить? Как раньше [в США] были таблички с надписью: «Вход только белым, неграм и собакам вход запрещен». Такое в истории уже было, сейчас то же самое: на церемонию открытия идти запрещают, накладывают массу других ограничений.

Моя точка зрения заключается в том, что если спортсмен действительно хочет поехать на Олимпийские игры, потому что, быть может, они в его жизни будут единственными, то надо ехать только с шансами на медаль.

Я не могу понять тех, кто едет туда вообще без шансов. Зачем туда стремиться в таких нечеловеческих для нас условиях? Просто съездить и поболтаться в районе олимпийской деревни, не увидев толком Париж? Зачем?» – сказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр