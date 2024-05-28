Мамедов о россиянах на ОИ-2024: «Не могу понять тех, кто едет без шансов на медаль. Зачем стремиться туда в таких нечеловеческих для нас условиях?»

Теги Олимпийская сборная России сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Париж-2024 Эммануэль Макрон Анн Идальго Фехтование

Глава ФФР сравнил условия для россиян на Олимпиаде с расовой сегрегацией в США.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Россияне смогут выступить там в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Когда президент Франции открыто заявляет, что Россия – наш враг, когда мэр Парижа говорит, что не ждет даже нейтральных российских атлетов, то о чем тут говорить? Как раньше [в США] были таблички с надписью: «Вход только белым, неграм и собакам вход запрещен». Такое в истории уже было, сейчас то же самое: на церемонию открытия идти запрещают, накладывают массу других ограничений.

Моя точка зрения заключается в том, что если спортсмен действительно хочет поехать на Олимпийские игры, потому что, быть может, они в его жизни будут единственными, то надо ехать только с шансами на медаль.

Я не могу понять тех, кто едет туда вообще без шансов. Зачем туда стремиться в таких нечеловеческих для нас условиях? Просто съездить и поболтаться в районе олимпийской деревни, не увидев толком Париж? Зачем?» – сказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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21 комментарий
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И это говорит глава Федерации фехтования России ...Какое позорище,а не чиновники (
+33
-5
+28
Очередной чиновничий бред.
Зачем тогда уже сотню лет на Олимпиаду ездят представители маленьких государств, у которых никогда не было шансов стать чемпионами? Кто может отказаться от такого великого мероприятия, участие в котором даёт представлять свою страну, заявить о себе и о том, что у нас в *любая страна* есть спортсмены?

Хотя на родине мелкого человека, который ляпнул этот бред принято на стрелку один-на-один приходить всем аулом. Ведь нужна только победа.
Не удивлен.

Участие в Олимпиаде - великая честь. Откуда мамедову знать по такое?
+29
-5
+24
Это ОИ, соревнования, движ, юнити, событие, которое раз в жизни происходит. Для этого и едут.
+9
-1
+8
Спорт - это преодоление потому что. Но чинушам не понять) им отчеты строчить надо
+7
-3
+4
Ответ Виктор Иванович
Очередной чиновничий бред. Зачем тогда уже сотню лет на Олимпиаду ездят представители маленьких государств, у которых никогда не было шансов стать чемпионами? Кто может отказаться от такого великого мероприятия, участие в котором даёт представлять свою страну, заявить о себе и о том, что у нас в *любая страна* есть спортсмены? Хотя на родине мелкого человека, который ляпнул этот бред принято на стрелку один-на-один приходить всем аулом. Ведь нужна только победа. Не удивлен. Участие в Олимпиаде - великая честь. Откуда мамедову знать по такое?
Но ведь там нечеловеческие условия, жалко спортсменов))
+5
-1
+4
Моя точка зрения заключается в том, что если спортсмен действительно хочет поехать на Олимпийские игры, потому что, быть может, они в его жизни будут единственными, то надо ехать только с шансами на медаль.

А кто его знает, есть ли у тебя шансы на медаль ? Как пример - Юлия Нестеренко в Афинах. Кто мог предположить, что можно на 100 метрах обогнать афро....нок ???
з.ы Хотя у нас ходили упорные слухи, что она использовала ГДРовскую методику....
+5
-2
+3
Надо ехать, иначе шансов точно 0
+4
-2
+2
А как определить, есть шансы на медаль, если не с’ездить? Вот к примеру, на ОИ в Токио поехали 10 легкоатлетов. Шансы на медаль были у 5-6, а взяли 1 золото и одно серебро. Здесь больше надо говорить об условиях, нежели о шансах на медали.
+4
-2
+2
Точно нет шансов на медаль только в одном случае - если не попробовать.
+3
-1
+2
Расскажите господину Мамедову про закон об иногентах, мб тоже сравнит с чем-то?
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-1
+2
А зачем тогда ранее российские спортсмены ездили на Олимпиады, ведь и тогда у очень большого числа россиян не было шансов на медали и они не завовевывали их, львиная доля?
+3
-1
+2
Ответ Виктор Иванович
Очередной чиновничий бред. Зачем тогда уже сотню лет на Олимпиаду ездят представители маленьких государств, у которых никогда не было шансов стать чемпионами? Кто может отказаться от такого великого мероприятия, участие в котором даёт представлять свою страну, заявить о себе и о том, что у нас в *любая страна* есть спортсмены? Хотя на родине мелкого человека, который ляпнул этот бред принято на стрелку один-на-один приходить всем аулом. Ведь нужна только победа. Не удивлен. Участие в Олимпиаде - великая честь. Откуда мамедову знать по такое?
фактуешь
+3
-2
+1
Ответ Boris Volodin
Это ОИ, соревнования, движ, юнити, событие, которое раз в жизни происходит. Для этого и едут.
Это вызов, это возможность, это приключение и это то, ради чего спортсмен тренировался всю свою жизнь. И не каким-то чиновникам это решать
+1
0
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Как у них получается вот буквально одновременно рассуждать о том, как МОК топчет олимпийские принципы, и тут же открыто отказываться от олимпийского девиза "Главное не победа, а участие" де Кубертена?
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"В Олимпийских играх самое важное не победа, а участие; главное в жизни не одолевать, а достойно сражаться."
(Пьер де Кубертен)
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