Ильгар Мамедов: «Хорошо, что у спортсменов появился такой глоток свежего воздуха, как Игры БРИКС»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Федерация фехтования России Игры БРИКС Фехтование

Ильгар Мамедов назвал Игры БРИКС глотком свежего воздуха для спортсменов.

«Как и ожидалось, мы взяли много медалей, наша команда самая сильная на Играх БРИКС. Хорошо, что у спортсменов появился такой глоток свежего воздуха, как эти комплексные соревнования.

Надеюсь, что они дадут толчок к чему-то радостному в жизни спортсменов, потому что в последнее время радостного у них было мало в связи с тем, что сильнейшие были не допущены до международных соревнований. Для нас Игры БРИКС – это не международные соревнования, а спортивный форум.

Было понимание, что сейчас одновременно с нашим турниром проходит чемпионат Европы в Швейцарии и азиатский чемпионат в Кувейте. Понятно, что все сильнейшие не приехали бы, но кто-то бы обязательно подъехал. Даже если бы еще кто-то приехал, все равно по силам и по титулам мы намного сильнее.

У нас много молодых спортсменов, которые пропустили два года из-за пандемии и два из-за санкций. Для них большая радость представлять свою страну, надевать экипировку сборной России, что, конечно, очень почетно и престижно», – сказал глава Федерации фехтования России.

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