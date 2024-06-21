Ильгар Мамедов: «Хорошо, что у спортсменов появился такой глоток свежего воздуха, как Игры БРИКС»

Ильгар Мамедов назвал Игры БРИКС глотком свежего воздуха для спортсменов.

«Как и ожидалось, мы взяли много медалей, наша команда самая сильная на Играх БРИКС. Хорошо, что у спортсменов появился такой глоток свежего воздуха, как эти комплексные соревнования.

Надеюсь, что они дадут толчок к чему-то радостному в жизни спортсменов, потому что в последнее время радостного у них было мало в связи с тем, что сильнейшие были не допущены до международных соревнований. Для нас – это не международные соревнования, а спортивный форум.

Было понимание, что сейчас одновременно с нашим турниром проходит чемпионат Европы в Швейцарии и азиатский чемпионат в Кувейте. Понятно, что все сильнейшие не приехали бы, но кто-то бы обязательно подъехал. Даже если бы еще кто-то приехал, все равно по силам и по титулам мы намного сильнее.

У нас много молодых спортсменов, которые пропустили два года из-за пандемии и два из-за санкций. Для них большая радость представлять свою страну, надевать экипировку сборной России, что, конечно, очень почетно и престижно», – сказал глава фехтования России.