Фехтование. Игры БРИКС. Россия выиграла командные турниры саблисток, рапиристок и шпажистов

На Играх БРИКС в Казани прошли командные соревнования по фехтованию.

Фехтование

Игры БРИКС

Казань

Командные соревнования

Женщины

Рапира

1. Россия (Владислава Пенюшкина, Марта Мартьянова, Анна Соловьева, Полина Волобуева)

2. Беларусь

3. Индия

Сабля

1. Россия (Софья Великая, Ольга Никитина, Яна Егорян, Вероника Булукова)

2. Узбекистан

Мужчины

Шпага

1. Россия (Павел Бузинов, Артем Саркисян, Алексей Удовиченко, Георгий Бруев)

2. Беларусь

3. Индия