Фехтование. Игры БРИКС. Кирилл Бородачев, Гудкова и Даниленко одержали победы

На Играх БРИКС в Казани сегодня прошли соревнования по фехтованию.

Фехтование

Казань

Мужчины

Рапира

1. Кирилл Бородачев (Россия)

2. (Россия)

3. Антон Бородачев (Россия)

3. Мухаммад Юсуф Асранов (Узбекистан)

Сабля

1. Дмитрий Даниленко (Россия)

2. Кирилл Тюлюков (Россия)

3. Камиль Ибрагимов (Россия)

3. Муса Аймуратов (Узбекистан)

Женщины

Шпага

1. Татьяна Гудкова (Россия)

2. Милен Бавуге Хабимана (Россия)

3. Айзанат Муртазаева (Россия)

3. Александра Цурская (Беларусь)