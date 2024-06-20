Фехтование. Игры БРИКС. Кирилл Бородачев, Гудкова и Даниленко одержали победы

Теги шпага рапира сборная России результаты сборная России жен сабля Камиль Ибрагимов Тимур Сафин Татьяна Гудкова Дмитрий Даниленко Айзанат Муртазаева Антон Бородачев Кирилл Бородачев Кирилл Тюлюков сборная Беларуси Игры БРИКС Милен Бавуге Хабимана Фехтование

На Играх БРИКС в Казани сегодня прошли соревнования по фехтованию.

Фехтование

Игры БРИКС

Казань

Мужчины

Рапира

1. Кирилл Бородачев (Россия)

2. Тимур Сафин (Россия)

3. Антон Бородачев (Россия)

3. Мухаммад Юсуф Асранов (Узбекистан)

Сабля

1. Дмитрий Даниленко (Россия)

2. Кирилл Тюлюков (Россия)

3. Камиль Ибрагимов (Россия)

3. Муса Аймуратов (Узбекистан)

Женщины

Шпага

1. Татьяна Гудкова (Россия)

2. Милен Бавуге Хабимана (Россия)

3. Айзанат Муртазаева (Россия)

3. Александра Цурская (Беларусь)

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