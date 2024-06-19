Фехтование. Игры БРИКС. Великая, Мартьянова и Бруев победили, другие результаты

На Играх БРИКС в Казани сегодня прошли соревнования по фехтованию.

Фехтование

Игры БРИКС

Казань

Женщины

Сабля

1. Софья Великая (Россия)

2. Ольга Никитина (Россия)

3. Яна Егорян (Россия)

3. Вероника Булукова (Россия)

Рапира

1. Марта Мартьянова (Россия)

2. Анна Соловьева (Россия)

3. Владислава Пенюшкина (Россия)

3. Дарья Власова (Беларусь)

Мужчины

Шпага

1. Георгий Бруев (Россия)

2. Артем Саркисян (Россия)

3. Алексей Удовиченко (Россия)

3. Марк Семоненко (Беларусь)