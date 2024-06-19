Фехтование. Игры БРИКС. Великая, Мартьянова и Бруев победили, другие результаты

Теги шпага рапира сборная России сборная России жен Софья Великая сабля Яна Егорян Марта Мартьянова Ольга Никитина сборная Беларуси Артем Саркисян Игры БРИКС Вероника Булукова Фехтование

На Играх БРИКС в Казани сегодня прошли соревнования по фехтованию.

Фехтование

Игры БРИКС

Казань

Женщины

Сабля

1. Софья Великая (Россия) 

2. Ольга Никитина (Россия)

3. Яна Егорян (Россия)

3. Вероника Булукова (Россия)

Рапира

1. Марта Мартьянова (Россия) 

2. Анна Соловьева (Россия)

3. Владислава Пенюшкина (Россия)

3. Дарья Власова (Беларусь)

Мужчины

Шпага

1. Георгий Бруев (Россия) 

2. Артем Саркисян (Россия)

3. Алексей Удовиченко (Россия)

3. Марк Семоненко (Беларусь)

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