Великая, Егорян, Мартьянова, Муртазаева, Сафин, Ибрагимов, Даниленко выступят в фехтовании на Играх БРИКС

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Стало известно, кто из российских фехтовальщиков выступит на Играх БРИКС.

В сборную по фехтованию на саблях вошли Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, Вероника Булукова, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко, Кирилл Тюлюков и Анатолий Костенко.

В рапире выступят Тимур Сафин, Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Журавлев, Марта Мартьянова, Полина Волобуева, Анна Соловьева и Владислава Пенюшкина.

Команду шпажистов представят Георгий Бруев, Павел Бузинов, Алексей Удовиченко и Артем Саркисян, Татьяна Гудкова, Айзанат Муртазаева, Яна Бекмурзова и Милен Бавуге Хабимана.

«Состав у нас на Игры БРИКС будет представительный, поскольку и наша федерация, и наши спортсмены всегда серьезно относятся к соревнованиям, проходящим в нашей стране. И тем более комплексным.

Поэтому на предстоящих стартах в Казани будут выступать и сильнейшие, и молодежь. Мы всегда руководствуемся принципом сочетания в нашей команде опыта и молодости.

Уверен, турнир по фехтованию получится зрелищным, наша команда сделает для этого все возможное», – сказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

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