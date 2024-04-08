Олимпийская чемпионка Никитина: «Я бы не стала участвовать в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена»

Теги сборная России сабля Париж-2024 ТАСС Ольга Никитина Фехтование

Саблистка Ольга Никитина заявила, что не стала бы выступать в в нейтральном статусе.

Никитина – олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном турнире. Сегодня она выиграла золото на чемпионате России в Пермском крае, обыграв в финале турнира саблисток Яну Егорян. 

«Я как военная не допущена (к международным соревнованиям). Если бы была допущена, я бы не поехала в нынешней ситуации. Я бы не стала участвовать в статусе нейтрального спортсмена. Поэтому мне сейчас все равно.

Я очень сильно хочу, я чувствую, что могу показывать фехтование еще лучше, и никак не могу дойти до него. У меня сейчас цель – дойти до того уровня фехтования, которое, как я считаю и как мой тренер считает, я могу показать. Сейчас у меня эта цель, и я стараюсь, тренируюсь и именно к ней иду.

Когда я достигну ее, наверное, будет уже тяжеловато», – сказала Никитина. 

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3 комментария
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Можно не глядя сказать, что раз так утверждает, что до этого уже выигрывала Олимпиаду, и конечно же в нейтральном статусе.
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Я не допущена, но если была бы допущена….. блаблабла
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