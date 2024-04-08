Олимпийская чемпионка Никитина: «Я бы не стала участвовать в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена»

Саблистка Ольга Никитина заявила, что не стала бы выступать в в нейтральном статусе.

Никитина – олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном турнире. Сегодня она выиграла золото на чемпионате России в Пермском крае, обыграв в финале турнира саблисток Яну Егорян.

«Я как военная не допущена (к международным соревнованиям). Если бы была допущена, я бы не поехала в нынешней ситуации. Я бы не стала участвовать в статусе нейтрального спортсмена. Поэтому мне сейчас все равно.

Я очень сильно хочу, я чувствую, что могу показывать фехтование еще лучше, и никак не могу дойти до него. У меня сейчас цель – дойти до того уровня фехтования, которое, как я считаю и как мой тренер считает, я могу показать. Сейчас у меня эта цель, и я стараюсь, тренируюсь и именно к ней иду.

Когда я достигну ее, наверное, будет уже тяжеловато», – сказала Никитина.