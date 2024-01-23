Кныш и Бида входят в топ-10 рейтинга американской федерации фехтования, Лоханов – 14-й

Два российских фехтовальщика входят в топ-10 рейтинга Федерации фехтования США.

Олег Кныш в рейтинге шпажистов занимает седьмое место, Сергей Бида – десятое.

Еще один россиянин Константин Лоханов идет 14-м в рейтинге саблистов.

Лоханов и уехал в США в 2022 году, Бида и его жена Виолетта – в 2023-м. Летом спортсмены выступили на чемпионате США в нейтральном статусе.

В декабре МВД России объявило Биду и его жену в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?