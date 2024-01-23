Кныш и Бида входят в топ-10 рейтинга американской федерации фехтования, Лоханов – 14-й

Теги шпага сборная России сабля сборная США Сергей Бида Константин Лоханов Олег Кныш Фехтование

Два российских фехтовальщика входят в топ-10 рейтинга Федерации фехтования США.

Олег Кныш в рейтинге шпажистов занимает седьмое место, Сергей Бида – десятое. 

Еще один россиянин Константин Лоханов идет 14-м в рейтинге саблистов. 

Лоханов и уехал в США в 2022 году, Бида и его жена Виолетта – в 2023-м. Летом спортсмены выступили на чемпионате США в нейтральном статусе. 

В декабре МВД России объявило Биду и его жену в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы. 

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?

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7 комментариев
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Самое время набрать Позднякова и получить очередной "гениальный" комментарий на этот счёт. Может он сейчас трапезничает, а тут такая неприятная новость вышла, что испортит ему аппетит. Тогда глава ОКР точно наговорит на год вперёд.
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Ответ a2wai
Почему нам так обязательно знать, какие места бывшие представители России занимают в американском рейтинге фехтовальщиков?
Знать каких мастеров мы можем готовить, как оказалось для других стран.
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Ответ М_а_р_к
дети не отвечают за родителей, но вот родители за детей в ответе. Поэтому за предателей биду и его жену должны отвечать их родители, они должны быть арестованы до тех пор, пока бида и его жена не предстанут перед судом. Разумеется, для этого необходимы изменения в законодательство
Так вы всю власть пересажаете, у них дети в стране, где властвуют не находятся.
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по факту Бида сильнейший шпажист в США, Лоханов 2-3 точно, кроме Дершвица в сабле и вспомнить некого
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Очень интересная новость!!!Только они не граждане пока США.Интересно откуда рейтинг?Наверное для обсуждения.
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