Министр спорта Татарстана: «Казань должна стать образцом, на который будут смотреть организаторы будущих Игр БРИКС. Это наше наследие для мирового спорта»

Министр спорта Татарстана высказался о наследии Игр БРИКС для мирового спорта.

Соревнования пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Ожидается, что там выступят около 5 тысяч спортсменов.

– Много говорится о количестве участников, но что касается их качества – стоит ожидать звезд первой величины?

– У нас нет конкретного KPI привести всех лучших из лучших, потому что мы все понимаем, что проекту не больше года с момента идеи, а у каждого спортсмена есть свой график подготовки. К тому же, давайте будем откровенными, в июле уже стартует Олимпиада, и все закладываются на Париж. Тем не менее вопрос важный, каждая страна будет решать сама, кого конкретно отправлять в Россию.

Есть понимание масштабов каждой делегации, что касается именных заявок, они формируются обычно ближе к старту соревнований. Наши двери открыты всем, повлиять на ситуацию мы не можем, единственное скажу, что от сборной России мы надеемся увидеть наших первых номеров, которые покажут себя дома во всей красе.

– Какой главный критерий будет учитываться при подведении итогов соревнований оргкомитетом Игр?

– Мы хотим увидеть настоящий праздник спорта. Значит, нужно, чтобы все поставленные перед нами задачи были выполнены на эталонном уровне. Потому что Казань сейчас должна стать тем самым образцом, на который будут смотреть организаторы будущих Игр БРИКС. Это наше наследие для мирового спорта.

– Касательно дискуссий о конкуренции с МОК, вы считаете, что турнир существует сам по себе или и правда частично заходит в сферу интересов Международного олимпийского комитета?

– Мы работаем не с МОК, а напрямую с государствами-членами альянса, а также с дружественными БРИКС странами. Никакого политического окраса у этих Игр нет, это регламентное мероприятие в рамках подготовки к саммиту БРИКС. Единственное, мы изменили формат, расширили программу, подошли к вопросу более комплексно.

Никакого противопоставления нет, заявка открытая. Никого не заставляем, наоборот, милости просим всех, кто изъявляет желание в дружеском соперничестве определить сильнейшего, – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.