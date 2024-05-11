В Москве прошла премьера документального фильма «Лестница в небо» о российских фехтовальщиках на Олимпиаде в Токио

В Москве прошла премьера фильма о российских фехтовальщиках на Олимпиаде в Токио.

Закрытый показ документальной картины «Лестница в небо» состоялся 11 мая в кинотеатре «Иллюзион». Режиссером выступил Рауф Мамедов, в фильме использованы материалы из личного архива президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова.

В основу ленты легли выступления российских фехтовальщиков на Олимпийских играх в Токио, где они завоевали восемь медалей (три золота, четыре серебра и одну бронзу) – больше, чем представители любой другой сборной.

В фильме приняли участие олимпийские чемпионки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Яна Егорян, Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и другие.

«Мы много лет общаемся с представителями индустрии кино, Евгений Богатырев подал идею, Рауф Мамедов снял этот фильм, не родственник – однофамилец.

Сейчас мы отлучены, можно заняться творчеством. В сентябре 2023 года мы начали снимать этот фильм на сборе в Сириусе, плюс те съемки, которые я делал как тренер в Токио, сохранились, мастера смогли все это сформировать.

В фильме есть и радость, и трагедия, и драматургия. Там все берет за живое, это не искусственное, это реальная наша спортивная жизнь, как мы готовились, выступали и побеждали, радовались, горевали», – рассказал Ильгар Мамедов перед показом.