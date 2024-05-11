Мамедов о Дегтяреве: «Он всегда уделял огромное внимание развитию спорта не только у себя в регионе, но и во всей России. Это достойная кандидатура на пост министра»

Теги Олимпийская сборная России сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Олег Матыцин Токио-2020 Министерство спорта России Федерация фехтования России Михаил Дегтярев Фехтование

Ильгар Мамедов назвал Михаила Дегтярева достойным должности министра спорта.

11 мая премьер‑министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложение назначить министром спорта Дегтярева, который сейчас занимает пост губернатора Хабаровского края.

«Михаил Дегтярев оказал фехтовальщикам большую помощь в подготовке к Играм [2021 года] в Токио – именно в Хабаровске мы проводили заключительный сбор перед вылетом в Японию. Он сам приезжал к нам и даже фехтовал.

Именно Михаил Дегтярев перерезал ленточку при открытии в сентябре 2018 года Центра фехтования Ильгара Мамедова в Химках. Он всегда уделял огромное внимание развитию спорта не только у себя в регионе, но и во всей России. Считаю, это достойная кандидатура на пост министра спорта страны», – цитирует ТАСС слова президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова.

«Могу пожелать ему только успехов на этой должности. Как понимаю, остались лишь формальности. Спорт для него не новая сфера. У него есть опыт, это самое главное», – приводит слова Мамедова «Матч ТВ».

Дегтяреву 42 года, он мастер спорта по фехтованию. Также он входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

С 2020-го Министерство спорта России возглавлял Олег Матыцин.

Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России

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5 комментариев
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дегтярев сделал мамедову приятно.
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Дартаньян блин. А в общем как ещё когда-то завещал великий Ленин:«Каждая кухарка должна уметь управлять государством»
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Дегтярев силен в хоккее, особенно в молодежном.
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Перерезал ленточку, дал потренироваться в регионе, будучи его губернатором - в министры его!!!!
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