Глава Федерации фехтования России: «Для нас никакой Олимпиады не будет. Если туда поедут 30-40 человек со всей страны, они поедут беспризорниками»

Глава Федерации фехтования России высказался о нейтральном статусе на Олимпиаде.

«Для нас никакой Олимпиады не будет. Нельзя делить общество ни в коем случае. И нельзя, чтобы решение дали на откуп каждой федерации. Потому что одна федерация так думает, другая – иначе. Такого допускать нельзя, иначе будет анархия. Неужели так трудно это обозначить?

Если туда поедут 30-40 человек со всей страны, они поедут беспризорниками. Я – главный тренер сборной России, а не главный тренер сборной беспризорников. Команд не будет, в личных соревнованиях сильнейших не будет. На что нам соглашаться? На косточку, которую кинули? Этого нельзя допускать.

(Софья) не поедет, (Яна) не поедет, (Ольга) , (София) ... Весь пьедестал, который мы увидели на «Московской сабле», его отсеяли от Олимпиады. И как я буду смотреть им в глаза, если кого‑то другого отправлю на отбор за одно несчастное место на Игры? Я буду выглядеть предателем для всего своего коллектива, которым руковожу уже более 11 лет как тренер», – сказал Ильгар Мамедов.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024