Глава Федерации фехтования России: «Для нас никакой Олимпиады не будет. Если туда поедут 30-40 человек со всей страны, они поедут беспризорниками»
Глава Федерации фехтования России высказался о нейтральном статусе на Олимпиаде.
«Для нас никакой Олимпиады не будет. Нельзя делить общество ни в коем случае. И нельзя, чтобы решение дали на откуп каждой федерации. Потому что одна федерация так думает, другая – иначе. Такого допускать нельзя, иначе будет анархия. Неужели так трудно это обозначить?
Если туда поедут 30-40 человек со всей страны, они поедут беспризорниками. Я – главный тренер сборной России, а не главный тренер сборной беспризорников. Команд не будет, в личных соревнованиях сильнейших не будет. На что нам соглашаться? На косточку, которую кинули? Этого нельзя допускать.
(Софья) Великая не поедет, (Яна) Егорян не поедет, (Ольга) Никитина, (София) Позднякова... Весь пьедестал, который мы увидели на «Московской сабле», его отсеяли от Олимпиады. И как я буду смотреть им в глаза, если кого‑то другого отправлю на отбор за одно несчастное место на Игры? Я буду выглядеть предателем для всего своего коллектива, которым руковожу уже более 11 лет как тренер», – сказал Ильгар Мамедов.
«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024
Нет чтобы поддержать СВОИХ спортсменов , которые поедут на главные соревнования жизни, они ярлыки на них вешают