Глава Федерации фехтования России: «Для нас никакой Олимпиады не будет. Если туда поедут 30-40 человек со всей страны, они поедут беспризорниками»

Теги Олимпийская сборная России сборная России сборная России жен Софья Великая сабля Ильгар Мамедов Яна Егорян Париж-2024 Федерация фехтования России София Позднякова Ольга Никитина Фехтование

Глава Федерации фехтования России высказался о нейтральном статусе на Олимпиаде.

«Для нас никакой Олимпиады не будет. Нельзя делить общество ни в коем случае. И нельзя, чтобы решение дали на откуп каждой федерации. Потому что одна федерация так думает, другая – иначе. Такого допускать нельзя, иначе будет анархия. Неужели так трудно это обозначить?

Если туда поедут 30-40 человек со всей страны, они поедут беспризорниками. Я – главный тренер сборной России, а не главный тренер сборной беспризорников. Команд не будет, в личных соревнованиях сильнейших не будет. На что нам соглашаться? На косточку, которую кинули? Этого нельзя допускать.

(Софья) Великая не поедет, (Яна) Егорян не поедет, (Ольга) Никитина, (София) Позднякова... Весь пьедестал, который мы увидели на «Московской сабле», его отсеяли от Олимпиады. И как я буду смотреть им в глаза, если кого‑то другого отправлю на отбор за одно несчастное место на Игры? Я буду выглядеть предателем для всего своего коллектива, которым руковожу уже более 11 лет как тренер», – сказал Ильгар Мамедов.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

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19 комментариев
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А зачем тогда стране федерация и тренер сборной? Пусть все деньги в детский спорт переведут, а сами на завод
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Ответ melmi
Редакторы , с каких пор слово Бом..и является нарушением . В новостной ленте свои же мат в заголовках выкладывают а тут Б..жи у вас нецензурщина
там что то связаное с зенитом ...
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+7
Редакторы , с каких пор слово Бом..и является нарушением . В новостной ленте свои же мат в заголовках выкладывают а тут Б..жи у вас нецензурщина
+6
-1
+5
Да мы все теперь беспризорники, благодаря кучке позорников.
+6
-3
+3
Ответ JazZ
А зачем тогда стране федерация и тренер сборной? Пусть все деньги в детский спорт переведут, а сами на завод
как в детский спорт ? а как же пенсии и доктора? что то поменялось ?
+1
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+1
лучше так, чем никак
+4
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В нашей стране нельзя самостоятельно принимать решения и думать над ними, если каждый начнет так делать - это же анархия наступит!
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Б…жи , беспризорники
Нет чтобы поддержать СВОИХ спортсменов , которые поедут на главные соревнования жизни, они ярлыки на них вешают
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Сказал и заплакал от зависти.
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Тактика государства понятна: мы не сатрапы, запрещать не будем, просто дадим команду федерациям чмырить всеми возможными способами тех кто поедет
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Идиот 💁🏻‍♂️
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Ответ melmi
Редакторы , с каких пор слово Бом..и является нарушением . В новостной ленте свои же мат в заголовках выкладывают а тут Б..жи у вас нецензурщина
Все для защиты хранимых поклонников одного клуба. Тут даже одно женское имя под запретом.
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