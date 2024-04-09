Чемпионат России. Команды Великой и Ибрагимова победили в турнирах саблистов

Теги сборная России чемпионат России сборная России жен Софья Великая Вениамин Решетников сабля Камиль Ибрагимов Дмитрий Даниленко Анастасия Баженова София Позднякова Светлана Шевелева Алина Михайлова Ольга Никитина Василий Ширшов Алексей Дадаев Иван Цыпин Анастасия Шорохова Вероника Булукова Владислав Поздняков Фехтование

9 апреля на чемпионате России по фехтованию в Кондратово завершились женские и мужские командные соревнования саблистов.

Чемпионат России по фехтованию

Кондратово, Пермский край

Сабля

Женщины

1. Москва-1 (Софья Великая, Ольга Никитина, Вероника Булукова, Светлана Шевелева)

2. Москва-2 (Анастасия Баженова, Дарья Дрозд, Алина Пастухова, Александра Михайлова)

3. Новосибирская область-1 (София Позднякова, Мария Кузнецова, Алина Михайлова, Анастасия Шорохова)

Мужчины

1. Москва-1 (Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Олег Перовский, Магамед Халимбеков)

2. Новосибирская область-1 (Алексей Дадаев, Анатолий Костюков, Илья Костюков, Вениамин Решетников)

3. Москва-2 (Павел Граудынь, Владислав Поздняков, Иван Цыпин, Василий Ширшов)

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