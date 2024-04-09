Чемпионат России. Команды Великой и Ибрагимова победили в турнирах саблистов
9 апреля на чемпионате России по фехтованию в Кондратово завершились женские и мужские командные соревнования саблистов.
Чемпионат России по фехтованию
Кондратово, Пермский край
Сабля
Женщины
1. Москва-1 (Софья Великая, Ольга Никитина, Вероника Булукова, Светлана Шевелева)
2. Москва-2 (Анастасия Баженова, Дарья Дрозд, Алина Пастухова, Александра Михайлова)
3. Новосибирская область-1 (София Позднякова, Мария Кузнецова, Алина Михайлова, Анастасия Шорохова)
Мужчины
1. Москва-1 (Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Олег Перовский, Магамед Халимбеков)
2. Новосибирская область-1 (Алексей Дадаев, Анатолий Костюков, Илья Костюков, Вениамин Решетников)
3. Москва-2 (Павел Граудынь, Владислав Поздняков, Иван Цыпин, Василий Ширшов)