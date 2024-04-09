Чемпионат России. Команды Великой и Ибрагимова победили в турнирах саблистов

9 апреля на чемпионате России по фехтованию в Кондратово завершились женские и мужские командные соревнования саблистов.

Чемпионат России по фехтованию

Кондратово, Пермский край

Сабля

Женщины

1. Москва-1 (Софья Великая, Ольга Никитина, Вероника Булукова, Светлана Шевелева)

2. Москва-2 (Анастасия Баженова, Дарья Дрозд, Алина Пастухова, Александра Михайлова)

3. Новосибирская область-1 (София Позднякова, Мария Кузнецова, Алина Михайлова, Анастасия Шорохова)

Мужчины

1. Москва-1 (Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Олег Перовский, Магамед Халимбеков)

2. Новосибирская область-1 (Алексей Дадаев, Анатолий Костюков, Илья Костюков, Вениамин Решетников)

3. Москва-2 (Павел Граудынь, Владислав Поздняков, Иван Цыпин, Василий Ширшов)