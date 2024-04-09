Софья Великая: «Когда идет прямая и открытая дискриминация против россиян, мне не доставляет удовольствия радоваться Олимпийским играм»

Теги Олимпийская сборная России сборная России жен Софья Великая сабля Фехтование

Софья Великая заявила, что не рада Олимпиаде на фоне дискриминации россиян.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в нейтральном статусе.

«Здесь не только решается судьба моя или спорта, здесь затронуты такие глобальные жизненные процессы для всего человечества. Поэтому я приняла ситуацию, какая у нас в стране, и живу своей жизнью.

Я бы участвовала [в международных стартах], если бы ситуация была другая. Но когда идет дискриминация прямая и открытая против россиян, мне не доставляет удовольствия радоваться Олимпийским играм или другим международным соревнованиям», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Великая.

 

 

 

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