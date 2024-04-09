Софья Великая: «Когда идет прямая и открытая дискриминация против россиян, мне не доставляет удовольствия радоваться Олимпийским играм»

Софья Великая заявила, что не рада Олимпиаде на фоне дискриминации россиян.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в нейтральном статусе.

«Здесь не только решается судьба моя или спорта, здесь затронуты такие глобальные жизненные процессы для всего человечества. Поэтому я приняла ситуацию, какая у нас в стране, и живу своей жизнью.

Я бы участвовала [в международных стартах], если бы ситуация была другая. Но когда идет дискриминация прямая и открытая против россиян, мне не доставляет удовольствия радоваться Олимпийским играм или другим международным соревнованиям», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Великая.