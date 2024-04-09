Софья Великая: «Сейчас мой основной мир – это быть мамой, семья, дальнейшая деятельность. Спорт уже сейчас для меня – отдушина, чтобы сменить обстановку»

Софья Великая рассказала, как изменилось ее отношение к спорту.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая сейчас относится к спорту как к отдушине и способу сменить обстановку. Об этом Великая рассказала ТАСС.

«Я в спорте больше 20 с лишним лет, в моей жизни столько поменялось людей, организаторов, спортсменов. Я понимаю, что спортивная жизнь – это действительно другой мир. Сейчас мой основной мир – это быть мамой, семья, дальнейшая какая-то деятельность, и спорт уже сейчас для меня – это отдушина, чтобы сменить обстановку, немножко отвлечься от своей основной жизни. А раньше это основная жизнь была – спорт и подготовка. Все, что с этим связано было в приоритете», – сказала Великая.

Однако, по словам спортсменки, она «получает удовольствие от того, что показывает хорошее фехтование». «Это меня заряжает как человека, как женщину, потому что со мной очень молодые девчонки – сильные, смелые, резкие, быстрые. И так отвлекаешься, эмоции выплескиваешь, заряжаешься хорошими эмоциями, и потом снова обратно в рутину жизни мамы – тоже прикольно», – добавила Великая.