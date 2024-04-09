Софья Великая: «Сейчас мой основной мир – это быть мамой, семья, дальнейшая деятельность. Спорт уже сейчас для меня – отдушина, чтобы сменить обстановку»

Теги сборная России жен Софья Великая сабля Фехтование

Софья Великая рассказала, как изменилось ее отношение к спорту.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая сейчас относится к спорту как к отдушине и способу сменить обстановку. Об этом Великая рассказала ТАСС.

«Я в спорте больше 20 с лишним лет, в моей жизни столько поменялось людей, организаторов, спортсменов. Я понимаю, что спортивная жизнь – это действительно другой мир. Сейчас мой основной мир – это быть мамой, семья, дальнейшая какая-то деятельность, и спорт уже сейчас для меня – это отдушина, чтобы сменить обстановку, немножко отвлечься от своей основной жизни. А раньше это основная жизнь была – спорт и подготовка. Все, что с этим связано было в приоритете», – сказала Великая.

Однако, по словам спортсменки, она «получает удовольствие от того, что показывает хорошее фехтование». «Это меня заряжает как человека, как женщину, потому что со мной очень молодые девчонки – сильные, смелые, резкие, быстрые. И так отвлекаешься, эмоции выплескиваешь, заряжаешься хорошими эмоциями, и потом снова обратно в рутину жизни мамы – тоже прикольно», – добавила Великая.

1 комментарий
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Так если спорт не в приоритете, то закончи просто профессиональную карьеру, чтобы не протирать штаны в сборной, сидя на госфинансировании. Спортом для себя можно спокойно заниматься и дома, либо во дворе, даже дополнительных затрат не требуется на это.
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