Мамедов о квалификационном турнире в Люксембурге: «Раз мы не участвуем, значит, Олимпийские игры нам не нужны»
Ильгар Мамедов объяснил, почему российские фехтовальщики отказались от Олимпиады.
Ранее президент Европейской конфедерации фехтования (EFC) Джорджио Скарсо рассказал, что россияне не заявились на последний квалификационный турнир к Парижу-2024, который пройдет в Люксембурге 26-28 апреля.
«Раз мы не участвуем, значит, Олимпийские игры нам не нужны. Джорджио Скарсо, к сожалению, отметил, что мы не будем участвовать, но он, будучи президентом Европейской конфедерации фехтования, и его компания сделали все, чтобы нас оттуда исключить на том конгрессе в Кракове в июне 2023 года, в котором мы даже не могли участвовать, чтобы как-то защитить себя. То, что не смогли сделать в июне 2022 года, они сделали в июне 2023 года. То, что там творится, – понятно, что это сумасшедший дом.
На последних двух Олимпиадах мы брали максимальное количество лицензий – 24. Ни одна другая национальная федерация не могла такое выполнить, только мы. Европейский отбор – это шесть видов программы по одному месту, гипотетически можно было поехать туда и взять шесть лицензий, а что сказать остальным 18 спортсменам, которые тренировались, выступали, защищали родину? Сказать: «Сидите дома, товарищи, вы недостойны»? Нельзя разделять, это приведет к разделению общества. То, что сейчас происходит со многими видами спорта, когда кто-то за, кто-то против, – это и есть большая программа.
Мы, единый фехтовальный коллектив, приняли такое решение – не участвовать. То, что наши выезжают на этапы Кубка мира, – я не кабинетный главный тренер, я действительно человек, который работать со спортсменами. Я понимаю, что не давать возможности выезжать хотя бы на этапы Кубка мира – это, конечно, большой минус, поэтому мы решили, что наши спортсмены, те, кто может съездить, особенно молодые, будут выезжать, у них нет международной практики.
Рано или поздно жизнь нормализуется, если наши молодые не будут готовы хотя бы частично, понятно, что они далеки от совершенства, то восстановление займет долгие-долгие годы. Это и так займет много времени, чтобы их вернуть на лидирующие позиции, к которым мы привыкли», – сказал глава Федерации фехтования России.