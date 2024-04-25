Российские фехтовальщики лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже

Теги сборная России сборная России жен Париж-2024 EFC Джорджио Скарсо Фехтование

Российские фехтовальщики лишились возможности отобраться на Олимпиаду в Париже.

С 26 по 28 апреля в Дифферданже (Люксембург) пройдет последний европейский квалификационный турнир к Парижу-2024, который организует Европейская конфедерация фехтования (EFC).

На соревнованиях разыграют шесть путевок на Игры. Российские спортсмены не заявились на турнир.

«К сожалению, ни российских, ни белорусских спортсменов нет. Срок подачи заявок истек. Причина их отсутствия неизвестна, официального заявления или письма с объяснениями не поступало», – сказал президент EFC Джорджио Скарсо.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий