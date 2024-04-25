Российские фехтовальщики лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже

Российские фехтовальщики лишились возможности отобраться на Олимпиаду в Париже.

С 26 по 28 апреля в Дифферданже (Люксембург) пройдет последний европейский квалификационный турнир к Парижу-2024, который организует Европейская конфедерация фехтования (EFC).

На соревнованиях разыграют шесть путевок на Игры. Российские спортсмены не заявились на турнир.

«К сожалению, ни российских, ни белорусских спортсменов нет. Срок подачи заявок истек. Причина их отсутствия неизвестна, официального заявления или письма с объяснениями не поступало», – сказал президент EFC Джорджио Скарсо.