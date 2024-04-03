Ильгар Мамедов: «Ряд спортсменов допущены до международных соревнований. Но мы все равно никуда не едем, в отборе на Олимпиаду не участвуем»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Федерация фехтования России ТАСС Фехтование

Мамедов рассказал об участии российских фехтовальщиков в международных соревнованиях.

«Ряд спортсменов допущены до международных соревнований, а толку от того, что допущены? Мы все равно никуда не едем, в отборе (на Олимпиаду) не участвуем.

Просто для тех, кто выезжает на этапы Кубка мира, это будет как международная практика, мы же единоборства, нам это необходимо – не только между собой соревноваться, но выступать где-то», – сказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Он подчеркнул, что федерация не принимает нейтральный статус, в котором российские спортсмены обязаны выступать на международных соревнованиях, как нечто правильное.

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