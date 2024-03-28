Глава Федерации фехтования России: «Отстранение сильно сказывается на спортсменах. Боюсь, нам долго придется вытаскивать их из психологической ямы»

В Федерации фехтования России высказались о «психологической яме» у спортсменов.

«Все сейчас ждут Игр дружбы, которые пройдут в сентябре, потому что это возможность получить соревновательную практику. Все-таки у нас единоборство, и отстранение от международных стартов сильно сказывается на спортсменах.

Сразу скажу, что их форма далека от идеальной именно по причине того, что нет возможности соревноваться. И так не только с фехтованием, я общаюсь со многими коллегами из других видов спорта. Боюсь, нам долго придется вытаскивать спортсменов из психологической ямы. Думаю, этот процесс может затянуться на годы», – сказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Ранее сообщалось, что ведущие российские фехтовальщики, в том числе олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян, Ольга) Никитина и София Позднякова, не выступят на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Глава Федерации фехтования России: «Для нас никакой Олимпиады не будет. Если туда поедут 30-40 человек со всей страны, они поедут беспризорниками»