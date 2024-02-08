Поздняков о запрете Латвии для команд РФ и Беларуси: «До сих пор не последовало реакции МОК в общественном пространстве. Или Латвия для МОК – не государство?»

Станислав Поздняков указал на бездействие МОК в отношении Латвии.

В феврале сейм Латвии запретил сборным своей страны играть против команд из России и Беларуси, даже если те выступают в нейтральном статусе.

«В Лозанне, словно мантру, раз за разом повторяют, что «не государствам решать, каким спортсменам нужно участвовать в соревнованиях. Иначе это будет концом мирового спорта, каким мы его знаем сейчас».

Прошло меньше года, и конец, увы, наступил. Дело даже не в официальном запрете со стороны главарей Латвии своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами, а в том, что со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) не последовало до сих пор вообще никакой реакции в общественном пространстве.

Или Латвия для МОК – это не государство? Не говоря уже о практических мерах, которые по логике и духу публичных посылов из Лозанны должны были последовать незамедлительно.

С другой стороны, в геополитическом плане это решение сейма Латвии вполне закономерное, оно даже не про спортсменов – не про латышей, россиян и белорусов. Это факт внешнего управленческого воздействия на руководство МОК. Политического. Без каких-либо последствий.

Увы, слова лозаннских спикеров оказываются пророческими. Еще печальнее, что и сам МОК приложил немало усилий для того, чтобы Олимпизм Барона де Кубертена с миссией мира, прогресса и добра перестал существовать в прежнем виде.

Руководители в Лозанне увлеченно занимаются сегодня гендерными, геополитическими и иными вопросами глобалистского характера. При этом раз за разом забывая, собственно, про сам спорт – массовый, любительский, олимпийский, реальный. Который стремительно теряет популярность и все больше уходит на задворки спорта профессионального – капиталоемкого, для избранных.

Да-да, антироссийский заказ, как оказывается, чрезвычайно удобно работает еще и в этом направлении. Где в будущем у международного олимпизма нет ни самостоятельности, ни состоятельности. За что боролись…» – написал Поздняков в своем телеграм-канале.