Поздняков о запрете Латвии для команд РФ и Беларуси: «До сих пор не последовало реакции МОК в общественном пространстве. Или Латвия для МОК – не государство?»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Политика Фехтование

Станислав Поздняков указал на бездействие МОК в отношении Латвии.

В феврале сейм Латвии запретил сборным своей страны играть против команд из России и Беларуси, даже если те выступают в нейтральном статусе.

«В Лозанне, словно мантру, раз за разом повторяют, что «не государствам решать, каким спортсменам нужно участвовать в соревнованиях. Иначе это будет концом мирового спорта, каким мы его знаем сейчас».

Прошло меньше года, и конец, увы, наступил. Дело даже не в официальном запрете со стороны главарей Латвии своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами, а в том, что со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) не последовало до сих пор вообще никакой реакции в общественном пространстве.

Или Латвия для МОК – это не государство? Не говоря уже о практических мерах, которые по логике и духу публичных посылов из Лозанны должны были последовать незамедлительно.

С другой стороны, в геополитическом плане это решение сейма Латвии вполне закономерное, оно даже не про спортсменов – не про латышей, россиян и белорусов. Это факт внешнего управленческого воздействия на руководство МОК. Политического. Без каких-либо последствий.

Увы, слова лозаннских спикеров оказываются пророческими. Еще печальнее, что и сам МОК приложил немало усилий для того, чтобы Олимпизм Барона де Кубертена с миссией мира, прогресса и добра перестал существовать в прежнем виде.

Руководители в Лозанне увлеченно занимаются сегодня гендерными, геополитическими и иными вопросами глобалистского характера. При этом раз за разом забывая, собственно, про сам спорт – массовый, любительский, олимпийский, реальный. Который стремительно теряет популярность и все больше уходит на задворки спорта профессионального – капиталоемкого, для избранных.

Да-да, антироссийский заказ, как оказывается, чрезвычайно удобно работает еще и в этом направлении. Где в будущем у международного олимпизма нет ни самостоятельности, ни состоятельности. За что боролись…» – написал Поздняков в своем телеграм-канале.

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38 комментариев
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К Позднякову можно относиться как угодно, но тут он прав - официальный запрет государства на соревнования с российскими спортсменами это нарушение правил МОК
+17
-7
+10
Почему полное молчание? Нарушение налицо. Можно как угодно относиться к происходящему, но факт нарушения - вот он. Реакции МОК ровно ноль.
+10
-2
+8
Латвия для МОК - государство. Но третьего сорта. Как рабы рабов США. Там очень чёткое распределение по сортам.

А вот НЕ государство для МОК, это скорее, Россия. Потому что мы США неподконтрольны, что с точки зрения МОК недопустимо.
+15
-11
+4
Напиши официальный запрос, протест, жалобу от ОКР, в МОК, если считаешь, что кто-то чем-то ущемлён.
В МОК как надо делать президенту ОКР, а не ной в телеграм для внутреннего использования.
+11
-7
+4
Ответ Николай Бойко
Население Латвии при СССР было 2,7 млн человек, сейчас 1,9 млн. Незря же их называют прибалтийскими вымиратами.
А всё просто - советские войска вывели. :-)
+5
-2
+3
Ответ vadkuz
правила мок - это приказы от сша)
Всё так, необходимо тыкать носом в их лицемерие
+6
-4
+2
Ответ Николай Бойко
Население Латвии при СССР было 2,7 млн человек, сейчас 1,9 млн. Незря же их называют прибалтийскими вымиратами.
Всё верно. По сути и в НАТО и в ЕС они нужны строго как пушечное мясо против России. Больше никакой пользы от них нет. Потому и вымиранты.
+3
-1
+2
Ответ Алешка Терминатор
Латвия для МОК - государство. Но третьего сорта. Как рабы рабов США. Там очень чёткое распределение по сортам. А вот НЕ государство для МОК, это скорее, Россия. Потому что мы США неподконтрольны, что с точки зрения МОК недопустимо.
Население Латвии при СССР было 2,7 млн человек, сейчас 1,9 млн. Незря же их называют прибалтийскими вымиратами.
+5
-3
+2
Ответ Чёрный тюльпан
Позднякову не мешало бы за своим стойлом следить, а не совать нос в чужое. Что в Латвии, что в Лозанне разберутся без его "сопливого" мнения. В России чиновники и функционеры никогда не научатся отвечать за свои проступки и признавать вину, вечно будут перекладывать ответственность на кого-то, либо говорить "А вот у них...", "Почему им можно, а нам нельзя?" Таким тупым даже ямку копать под фонарный столб нельзя доверить, потому что и там, когда не смогут её нормально вырыть, то побегут прорабу показывать ямку какого-то Джамшута, мол он тоже её плохо выкопал, зачем же меня только ругаете и штрафуете?
не подскажешь, почему сша и их миньоны лезли в ситуацию с "отравлением" навального? это же внутренее дело России не так ли? так чего они лезли не в свое дело? или это другое?
+6
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А какую реакцию может выдать МОК - совершенно бесполезная и бессмысленная организация, не способная ничего контролировать? Более того - поощряющая беспричинное уклонение от соревнований.
+4
-2
+2
В феврале сейм Латвии запретил сборным своей страны играть против команд из России и Беларуси, даже если те выступают в нейтральном статусе.

Простите, а как команда может быть в "нейтральном статусе" ?
+3
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Это что то типо из песни "Ой Вань глянь какие клоуны" и далее по тексту
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За то у нашего МИД олимпийское спокойствие и очередная порция озабоченностей, вместо полного разрыва отношений с этими шпротами...
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Прибалтийская пустыня скоро станет по населению как Антарктида
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0
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Ответ Direct free kick
Прибалтийская пустыня скоро станет по населению как Антарктида
По што пингвинов так обижаете?
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Рабко
В феврале сейм Латвии запретил сборным своей страны играть против команд из России и Беларуси, даже если те выступают в нейтральном статусе. Простите, а как команда может быть в "нейтральном статусе" ?
Как на последних трёх олимпиадах.
С пробуждением из заморозки.
+2
-1
+1
Ну тут грамотно тролльнул, нужно отдать должное))
+2
-1
+1
А для кого Латвия вообще государство то :))
+5
-4
+1
Ответ Николай Бойко
К Позднякову можно относиться как угодно, но тут он прав - официальный запрет государства на соревнования с российскими спортсменами это нарушение правил МОК
правила мок - это приказы от сша)
+6
-5
+1
Ответ vadkuz
+5 гривен
По себе судишь?)
0
0
0
Ответ deadjoker
А для кого Латвия вообще государство то :))
А потом почему возникают вопросы о русофобии?)
0
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Ответ Alexander2022
По себе судишь?)
сужу по таким как ты
0
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Ответ Ярик01
Напиши официальный запрос, протест, жалобу от ОКР, в МОК, если считаешь, что кто-то чем-то ущемлён. В МОК как надо делать президенту ОКР, а не ной в телеграм для внутреннего использования.
МОК должен реагировать без всяких жалоб от ОКР. Но МОК очевидно выполняет приказы из госдепа сша
+8
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0
Латвия не только для МОК, а в целом не государство, а шляпа
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Эко Поздняков распережевался о решении сейма Латвии👏👏👏а повышение пенсионного возраста для простых россиян (не спецсубъектов) его также обеспокоило и наверняка он не раз размещал свои гневные тирады по этому поводу, просто Спортс не всё публикует❓🤔
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те кто не понимают
причин тотального бана россии цивилизованными странами и не только в спорте, те - идиоты,
а те кто доподлинно знают, но делают вид что не понимают,
те негодяи!
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Скорей Россия для МОК не государство
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