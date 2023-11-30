Станислав Поздняков: «Исполком ОКР не давал согласия на переход спортсменов под юрисдикции других НОК. Считаем недопустимым потакать произволу»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Политика натурализация Михаил Яковлев Валерия Любимова Велоспорт

Поздняков заявил, что МОК превысил полномочия, одобрив смену гражданства трем россиянам.

Ранее МОК одобрил переходы трех российских спортсменов в другие сборные, освободив их от трехлетнего карантина.

Велогонщики Михаил Яковлев и Валерия Любимова будут выступать за Израиль и Францию соответственно, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов – за Сербию.

«Вчера мы стали свидетелями очередной главы фарса – обескураживающее превышение полномочий с присвоением власти применять «особые правила» и по собственному усмотрению разрешать вопросы, имеющие отношение к прямой и исключительной юрисдикции национального Олимпийского комитета.

В данном случае вопрос касается смены спортивного гражданства. Сейчас – ОКР, кто будет следующим?!
 
Исполком ОКР согласия на переход уроженцев России, упоминаемых в заявлении МОК, под юрисдикцию других НОК не давал. Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии. <...>

Наступательная антироссийская позиция деструктивных элементов в олимпийском движении продолжает стерилизовать международный спорт от политической нейтральности. Зато взамен «разрешает» функционерам игнорировать и нарушать международное право, собственные регламенты и здравый смысл.
 
Просто вдумайтесь! Отдельно взятую спортивную организацию довели до того, что она сама себе присваивает право, выходя за пределы собственной юрисдикции, вводить санкции против суверенных государств.

Не обладая при этом ни формальным статусом, ни даже отдельными признаками субъекта системы международных отношений.
 
Цели и задачи тех самых элементов неизменны – нанести максимальный урон российскому спорту – профессиональный, кадровый, финансовый, репутационный», – написал глава ОКР в телеграм-канале.  

7 комментариев
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Вроде как в 1861 году крепостное право отменили.
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А исполком МОК не давал согласия на присоединение к ОКР федераций оккупированных территорий Украины.
Это работает в обе стороны)
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Получается забыли разрешения спросить? Лишний раз подтвердили вашу несостоятельность. Приняли решение и плевать им на то, что ты думаешь об этом.
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Ответ stot
Вроде как в 1861 году крепостное право отменили.
Но тем не менее есть регламенты и правила. Договоры всякие. Не слышал?
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Ответ stot
Вроде как в 1861 году крепостное право отменили.
Вроде нет...
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