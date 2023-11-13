Поздняков о призыве Баха к политическому нейтралитету: «Очень правильные слова. Но, к сожалению, слова с поступками в последнее время расходятся»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Томас Бах Политика Фехтование

Глава ОКР назвал правильными слова Томаса Баха о политическом нейтралитете.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что «спорт не может находиться вне политики, но должен быть политически нейтрален».

«Я считаю, что это очень правильные слова. Но, к сожалению, слова с поступками в последнее время расходятся», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

2 комментария

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