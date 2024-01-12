Свищев об уехавших в США фехтовальщиках: «Понаблюдаем, до какой степени МОК готов прогнуться. Допустив их до Олимпиады, он нарушит свои критерии»
Депутат Свищев считает, что МОК не допустит до ОИ уехавших в США фехтовальщиков.
Сообщалось, что фехтовальщики Сергей Бида и его жена Виолетта, а также Константин Лоханов планируют получить гражданство США, чтобы представлять страну на Олимпиаде-2024 в Париже.
«Даже если они сейчас не считают себя сотрудниками клубов, представляющих силовые ведомства, то как работает положение МОК (Международного олимпийского комитета) о том, что люди, представляющие или представлявшие данные ведомства, не будут допущены до Олимпиады?
Допустив таких спортсменов, МОК нарушит собственные критерии. И для любого суда это станет прецедентом. Поэтому пока не верится, что данные фехтовальщики будут допущены до Олимпийских игр.
Хотя и до этого им еще далеко, ведь у них на данный момент есть только гражданство РФ. Понаблюдаем, до какой степени МОК будет готов прогнуться», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?
Athletes who are contracted to the Russian or Belarusian military or national security agencies cannot compete. Support personnel who are contracted to the Russian or Belarusian military or national security agencies cannot be entered.
Но депутатам не стоит читать, особенно по пятницам.