Свищев об уехавших в США фехтовальщиках: «Понаблюдаем, до какой степени МОК готов прогнуться. Допустив их до Олимпиады, он нарушит свои критерии»

Депутат Свищев считает, что МОК не допустит до ОИ уехавших в США фехтовальщиков.

Сообщалось, что фехтовальщики Сергей Бида и его жена Виолетта, а также Константин Лоханов планируют получить гражданство США, чтобы представлять страну на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Даже если они сейчас не считают себя сотрудниками клубов, представляющих силовые ведомства, то как работает положение МОК (Международного олимпийского комитета) о том, что люди, представляющие или представлявшие данные ведомства, не будут допущены до Олимпиады?

Допустив таких спортсменов, МОК нарушит собственные критерии. И для любого суда это станет прецедентом. Поэтому пока не верится, что данные фехтовальщики будут допущены до Олимпийских игр.

Хотя и до этого им еще далеко, ведь у них на данный момент есть только гражданство РФ. Понаблюдаем, до какой степени МОК будет готов прогнуться», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?