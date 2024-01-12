Свищев об уехавших в США фехтовальщиках: «Понаблюдаем, до какой степени МОК готов прогнуться. Допустив их до Олимпиады, он нарушит свои критерии»

Теги МОК сборная России сборная России жен сборная США сборная США жен Дмитрий Свищев Париж-2024 Сергей Бида Константин Лоханов Виолетта Бида (Храпина) Фехтование

Депутат Свищев считает, что МОК не допустит до ОИ уехавших в США фехтовальщиков.

Сообщалось, что фехтовальщики Сергей Бида и его жена Виолетта, а также Константин Лоханов планируют получить гражданство США, чтобы представлять страну на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Даже если они сейчас не считают себя сотрудниками клубов, представляющих силовые ведомства, то как работает положение МОК (Международного олимпийского комитета) о том, что люди, представляющие или представлявшие данные ведомства, не будут допущены до Олимпиады?

Допустив таких спортсменов, МОК нарушит собственные критерии. И для любого суда это станет прецедентом. Поэтому пока не верится, что данные фехтовальщики будут допущены до Олимпийских игр.

Хотя и до этого им еще далеко, ведь у них на данный момент есть только гражданство РФ. Понаблюдаем, до какой степени МОК будет готов прогнуться», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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11 комментариев
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У меня сложилось впечатление, что единственный, кто не понимает работу современного МОК - г-н Свищев. Никого не интересует - кто ты. Русский, белорус, молдаванин, татарин и т.п. Главное - паспорт гражданина Российской Федерации. Бида с женой получают американское гражданство и таким образом решают эту "проблему". Что касается того, что оба - бывшие военные, ну так тут правительство само по себе оказало медвежью услугу, объявив фехтовальщиков в розыск. Теперь им достаточно осудить СВО (что они и сделали) и легким движением руки они превращаются из военнослужащих в политических беженцев.
+17
-2
+15
Стоит ознакомиться с критериями и увидеть, что нет требования в прошлом не предоставлять силовые ведомства, а лишь тема существующих контрактов.

Athletes who are contracted to the Russian or Belarusian military or national security agencies cannot compete. Support personnel who are contracted to the Russian or Belarusian military or national security agencies cannot be entered.

Но депутатам не стоит читать, особенно по пятницам.
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Молодцы, что уехали
+4
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А что вы собственно так за них переживаете ? У нас своих проблем нет ?
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Депутат - это диагноз.
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они прекрасно будут допущены до олимпиады
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Во во вы только наблюдать и можете а работает пусть трактор ведь он железный.
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Если русских допустят к Олимпиаде, то это автоматический снимет вопрос о дискриминации по национальному признаку.
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Ответ Melnikov1968
А почему так настойчиво обсуждается эта тема? За Россию эти спортсмены выступать уже точно не будут, а дальнейший их статус нас волновать не должен. Люди сделали свой выбор, имеют право. Странно то, что они смогли спокойно уехать из страны, будучи военнослужащим. Возвращаться в страну они не планируют, а искать в США их никто не будет. Тему можно считать закрытой.
А какую тему вы предлагаете депутатам обсуждать - нескончаемые внутренние проблемы, войну, экономические проблемы, деградацию страны?
+1
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+1
А почему так настойчиво обсуждается эта тема? За Россию эти спортсмены выступать уже точно не будут, а дальнейший их статус нас волновать не должен. Люди сделали свой выбор, имеют право. Странно то, что они смогли спокойно уехать из страны, будучи военнослужащим. Возвращаться в страну они не планируют, а искать в США их никто не будет. Тему можно считать закрытой.
+3
-3
0
Ответ kwinto88
А что вы собственно так за них переживаете ? У нас своих проблем нет ?
Комментарий удален модератором
Ответ Жорег Борщофф
Комментарий удален модератором
держи в курсе
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