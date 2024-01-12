Журова о фехтовальщиках, уехавших в США: «Видимо, давно их подговаривали. Это сделано для того, чтобы взбудоражить российскую общественность»

Теги Светлана Журова сборная России сборная США Сергей Бида Политика Константин Лоханов Виолетта Бида (Храпина) Фехтование

Журова высказалась о намерениях фехтовальщиков Биды и Лоханова выступить на ОИ за США.

Константин Лоханов уехал в США в 2022 году, Сергей Бида и его жена Виолетта – в 2023-м. Летом спортсмены выступили на чемпионате США в нейтральном статусе.

Позже стало известно, что МВД России объявило Биду и его жену в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы. 

«Вы же понимаете, что, видимо, давно их подговаривали, какие-то, наверное, были с ними переговоры, просто так не бывает, я не верю в случайности.

Но для меня удивительно будет, потому что есть карантин [при переходе в другую сборную], международная федерация не должна разрешать спортсменам так быстро выступать на Олимпиаде за другую страну.

Я так понимаю, что здесь это не работает, для одних одни правила, для других – другие.

Посмотрим, как этот процесс будет идти, но видно, что это сделано специально для того, чтобы взбудоражить российскую общественность», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. 

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20 комментариев
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в феврале 22 вы общественность взбудоражили...
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Ответ Сергей Школин
а в 14 никто не будоражил? в Донбасе террористов говорят нашли.... и искали украинцы в своей стране вместе с помощниками из 🇺🇸... исход был очевиден. не пиши чушь больше про 2022 год. там всё правильно сделали как и в 2014 с Крымом.
лживая пропаганда. но с учётом как тв влияет на мозг то остаётся только пожалеть.
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Тайные агенты под прикрытием уговаривают спортсменов переехать в другую страну, чтобы взбудоражить народные массы и подорвать основы конституционного строя. Встречи проходят на конспиративных квартирах под вымышленными именами
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Злые мириканцы и наши новые отопительные трубы заменили на совковые 60-летние. Все эти аварии подговорила Америка, чтобы народ взбудоражить!
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Ну а чем еще можно взбудоражить российскую общественность? Не массовы же отключениями отопления в середине зимы))
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Вообще вся эта ситуация разгорелась ещё в 2014 году, чтобы заманить наших фехтовальщиков в США. Операция цру
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Конечно, ради того, чтобы их в Штаты заманить, американцы Майдан в 2014 устроили, а до того ещё англичан упросили Крымскую войну организовать.
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Ответ Сергей Школин
а в 14 никто не будоражил? в Донбасе террористов говорят нашли.... и искали украинцы в своей стране вместе с помощниками из 🇺🇸... исход был очевиден. не пиши чушь больше про 2022 год. там всё правильно сделали как и в 2014 с Крымом.
Комментарий удален модератором
Ну меня прям жестко будоражит.
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Остап Бендар отдыхает со своим собраниями
то ли дело амеры
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Да уж, общественность прямо вся взбудоражена. Думаю, 90% населения первый раз эти фамилии слышит, не говоря уже о том, в каком виде спорта они выступают.
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российскую общественность уже давно такие деятели ка журова будоражат,,,задолбали
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а где про приползут на коленях и будут прощения просить?
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Если бы не ты ,я об этом и не узнал.
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Может лучше общественность взбудоражится отсутствием отопления в квартирах, школах и больницах при температуре -20?
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https://www.youtube.com/watch?v=Yc4gAt5I3sg
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«Свято место пусто не бывает»
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