Журова о фехтовальщиках, уехавших в США: «Видимо, давно их подговаривали. Это сделано для того, чтобы взбудоражить российскую общественность»

Журова высказалась о намерениях фехтовальщиков Биды и Лоханова выступить на ОИ за США.

Константин Лоханов уехал в США в 2022 году, и его жена Виолетта – в 2023-м. Летом спортсмены выступили на чемпионате США в нейтральном статусе.

Позже стало известно, что МВД России объявило Биду и его жену в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы.

«Вы же понимаете, что, видимо, давно их подговаривали, какие-то, наверное, были с ними переговоры, просто так не бывает, я не верю в случайности.

Но для меня удивительно будет, потому что есть карантин [при переходе в другую сборную], международная федерация не должна разрешать спортсменам так быстро выступать на Олимпиаде за другую страну.

Я так понимаю, что здесь это не работает, для одних одни правила, для других – другие.

Посмотрим, как этот процесс будет идти, но видно, что это сделано специально для того, чтобы взбудоражить российскую общественность», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Фехтовальщики Бида и Лоханов намерены выступить за сборную США на Олимпийских играх в Париже

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?