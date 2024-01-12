Мать фехтовальщика Биды: «Он не является сотрудником Росгвардии, был уволен еще 27 декабря»

Теги сборная России сборная США Сергей Бида Виолетта Бида (Храпина) Фехтование

Мать фехтовальщика Биды заявила, что он и его жена были уволены из Росгвардии.

Фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида летом прошлого года уехали в США. Позже МВД России объявило их в розыск. Было возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное оставление части».

Сегодня стало известно, что Бида намерен выступить за сборную США на Олимпиаде в Париже.

«Самое главное, что они не являются сотрудниками Росгвардии. Они были уволены еще 27 декабря.

Даже если это правда, ничего им особо не мешает», – сказала Елена Гришина.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?

4 комментария
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А как дысали, как дысали... - "летал на операцию, хотел завершать карьеру" :)))

Теперь чудесно исцелился. Вот что грин-карта животворящая делает!
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Ну теперь всё понятно. А я думал, как это сотрудника Росгвардии выпустили за границу во время СВО. А он типа подлечиться поехал. В США. Ну-ну. Парень-то хитрый оказался. Не то, что те, кто его за границу выпускал.
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Я знал что Гришина сознательно врет про патриотизм. Молодец)
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