Мать фехтовальщика Биды: «Он не является сотрудником Росгвардии, был уволен еще 27 декабря»

Мать фехтовальщика Биды заявила, что он и его жена были уволены из Росгвардии.

Фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида летом прошлого года уехали в США. Позже МВД России объявило их в розыск. Было возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное оставление части».

Сегодня стало известно, что Бида намерен выступить за сборную США на Олимпиаде в Париже.

«Самое главное, что они не являются сотрудниками Росгвардии. Они были уволены еще 27 декабря.

Даже если это правда, ничего им особо не мешает», – сказала Елена Гришина.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?