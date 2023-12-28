Дед фехтовальщика Биды: «В США Сергей нашел себя как детский тренер. Он мог бы остаться в России, если бы ОКР, «Динамо» предложило бы ему работу»

Теги шпага сборная России сборная США Сергей Бида Фехтование

Фехтовальщик Сергей Бида не будет выступать за сборную США на Олимпиаде.

Об этом рассказал дедушка спортсмена, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин.

– Сергей не будет выступать на Олимпийских играх за США?

– Не будет выступать ни в коем случае. Следователь СК Егоров Егор Сергеевич получил данные, где Сергей находится, разговаривал с ним. И получил ответы на вопросы. Сергею было предложено отказаться от гражданства России. И Сергей, естественно, сказал ему так, что в эфире это не озвучить. Это что за следователь такой, хотел бы я знать?

– Когда вы с внуком общались в последний раз? Насколько часто?

– Два‑три раза в месяц.

– Он нескоро теперь вернется?

– Он работает с детьми. От 6 до 14 лет. Самое хорошее, что он нашел себя как детский тренер. За четыре месяца пребывания там у него есть призеры соревнований. Он мог бы остаться и в России, если бы ОКР, «Динамо» предложило бы ему работу. Он бы никогда и не уехал.

– Не было вариантов работы в России, он поехал выступать в другую страну?

– Жить‑то надо. Он там на зарплате, а не на контракте. В договоре написано, что он должен выступить на чемпионатах и на кубках, он и выступил.

Самое печальное, что этот клуб был самым последним в соревнованиях по шпаге, а Сергей сделал его чемпионом. Вот что такое российская школа шпаги. Лучшая в мире. Страна потеряла специалиста. А ведь они не вернутся. Почему вы от них отвернулись? Нельзя отворачиваться от спортсменов такого уровня.

А в ситуации с Сергеем начальник штатной спортивной команды не отобрал у него разрешение. Отбери ты его – Сергей бы никуда и не уехал. А чтобы не попасть под наказание, придумали версию, что он оставил самовольно часть. Он этого сделать не мог. Это засекреченный объект, городок, там круглые сутки живут семьями.

А спортивная команда никакого отношения к воинской части не имеет. Это просто формально. Я был сам в этой части 20 лет. Потом 10–12 лет – мой сын. В этой спортивной команде. А потом Сергей. Его физически не было в воинской части сейчас, – сказал Гришин.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?

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2 комментария
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Когда закончится перепись родственников Биды?
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Уехал летом, и всё об этом знали, вплоть до Министерства обороны. Разрешение на выезд было оформлено.
Просто не простили ему то, что участаовал в клубных соревнованиях и занял там призовое место.
И дети, которых он тренировал, выступили с блеском.
А таких следователей гнать надо поганой метлой((
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