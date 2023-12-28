Дед фехтовальщика Биды: «В США Сергей нашел себя как детский тренер. Он мог бы остаться в России, если бы ОКР, «Динамо» предложило бы ему работу»

Фехтовальщик Сергей Бида не будет выступать за сборную США на Олимпиаде.

Об этом рассказал дедушка спортсмена, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин.

– Сергей не будет выступать на Олимпийских играх за США?

– Не будет выступать ни в коем случае. Следователь СК Егоров Егор Сергеевич получил данные, где Сергей находится, разговаривал с ним. И получил ответы на вопросы. Сергею было предложено отказаться от гражданства России. И Сергей, естественно, сказал ему так, что в эфире это не озвучить. Это что за следователь такой, хотел бы я знать?

– Когда вы с внуком общались в последний раз? Насколько часто?

– Два‑три раза в месяц.

– Он нескоро теперь вернется?

– Он работает с детьми. От 6 до 14 лет. Самое хорошее, что он нашел себя как детский тренер. За четыре месяца пребывания там у него есть призеры соревнований. Он мог бы остаться и в России, если бы ОКР, «Динамо» предложило бы ему работу. Он бы никогда и не уехал.

– Не было вариантов работы в России, он поехал выступать в другую страну?

– Жить‑то надо. Он там на зарплате, а не на контракте. В договоре написано, что он должен выступить на чемпионатах и на кубках, он и выступил.

Самое печальное, что этот клуб был самым последним в соревнованиях по шпаге, а Сергей сделал его чемпионом. Вот что такое российская школа шпаги. Лучшая в мире. Страна потеряла специалиста. А ведь они не вернутся. Почему вы от них отвернулись? Нельзя отворачиваться от спортсменов такого уровня.

А в ситуации с Сергеем начальник штатной спортивной команды не отобрал у него разрешение. Отбери ты его – Сергей бы никуда и не уехал. А чтобы не попасть под наказание, придумали версию, что он оставил самовольно часть. Он этого сделать не мог. Это засекреченный объект, городок, там круглые сутки живут семьями.

А спортивная команда никакого отношения к воинской части не имеет. Это просто формально. Я был сам в этой части 20 лет. Потом 10–12 лет – мой сын. В этой спортивной команде. А потом Сергей. Его физически не было в воинской части сейчас, – сказал Гришин.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?