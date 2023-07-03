Тренер российских шпажистов Глазунов освобожден от должности из-за участия Биды и Храпиной в чемпионате США

Александр Глазунов, уволенный с поста тренера российских шпажистов, пока не определился с профессиональными планами.

Глазунов был освобожден руководством Федерации фехтования России от должности старшего тренера из-за участия действующего офицера Росгвардии Сергея Биды и действующего военнослужащего Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия с российской стороны.

«Я пока не принял решение, что буду делать дальше. Ближе к началу следующего сезона буду об этом думать.

С уехавшими ребятами я не общался после произошедшего. В последний раз с Бидой разговаривал еще в апреле перед чемпионатом России, подумал тогда, что он планирует заканчивать», – сказал Глазунов.