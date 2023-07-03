Тренер российских шпажистов Глазунов освобожден от должности из-за участия Биды и Храпиной в чемпионате США

Теги шпага сборная России Сергей Бида Александр Глазунов ТАСС Виолетта Храпина Фехтование

Александр Глазунов, уволенный с поста тренера российских шпажистов, пока не определился с профессиональными планами.

Глазунов был освобожден руководством Федерации фехтования России от должности старшего тренера из-за участия действующего офицера Росгвардии Сергея Биды и действующего военнослужащего Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия с российской стороны.

«Я пока не принял решение, что буду делать дальше. Ближе к началу следующего сезона буду об этом думать.

С уехавшими ребятами я не общался после произошедшего. В последний раз с Бидой разговаривал еще в апреле перед чемпионатом России, подумал тогда, что он планирует заканчивать», – сказал Глазунов. 

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2 комментария

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Геннадий Тимченко
Ответ Назар Игорь
Это разве не политическое решение? А ведь дружный хор прихлебателей постоянно возмущается действиями Запада в отношении российских спортсменов.
забавно - допустили военнослужащих к турниру: выгнали их тренера... почему его не защищают Журова, Свищёв и Титюшкин❓🤔
+3
0
+3
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Назар Игорь
Это разве не политическое решение? А ведь дружный хор прихлебателей постоянно возмущается действиями Запада в отношении российских спортсменов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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